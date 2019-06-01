Одіозний регіонал і олігарх: стало відомо, хто фінансує Смешка

Політична партія Ігоря Смешка "Сила і Честь", яка зібралася на позачергові вибори у Верховну Раду 2019, заручилася підтримкою відразу декількох вельми впливових спонсорів.

Дану інформацію оприлюднили в Telegram-каналі Shadow Anonymous, який спеціалізується на відстеженні діяльності олігархів. Так, зазначається: "Акціонери, що вклалися у Смешка, це колишній глава митниці від комуністів Ігор Калетник, власник" Індустріальної групи "Віталій Гайдук, багаторічний бізнес-партнер Смешка Володимир Сацюк та ін.".

Відзначається, що "контрольний пакет акцій" знаходиться у Калетника і Гайдука, інші вдовольняються роллю міноритаріїв.

Ігор Смешко Replyua.net

"Зараз іде обговорення концесіонерами принципів формування списку та висування кандидатів в одномандатних округах. Пропозиції йти від партії по мажоритарці надходять колишнім депутатам кучмівського блоку "За ЄдУ", а також відставним військовим із числа місцевих бізнесменів", – стверджується в повідомленні.

Також звертається увага на досить показовий нюанс. Зарубіжні експерти публічно висловлюють своє здивування високим рейтингом Смешка. Однак, розслідувачі Shadow Anonymous впевнені, що використовується класична операція спецслужб США "щодо проведення в рейтингоносці свого агента впливу за гроші втікачів, які перебувають у РФ під контролем спецслужб".

"Додатково Калетник думає про те, щоб просунути свого батька, ректора Вінницького аграрного університету на губернаторський пост в області", – сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що під час президентських перегонів Смешко називав себе "молодим політичним обличчям", послужний список екс-глави СБУ і Головного управління розвідки Міноборони вкрай підозрілий, а декларація – більш ніж значна.

Три найскандальніші факти про Смешка:

У 2000 році СБУ порушила щодо Ігоря Смешка кримінальну справу за ст. 56, діючого тоді КК (зрада батьківщині у формі шпигунства). Як виявилося, працюючи військовим, військово-морським і військово-повітряним аташе з питань оборони України в США з 1992 по 1995 рік Смешко був завербований спецслужбами США в якості так званого "агента впливу".

Призначення на посаду глави СБУ відбулося вже при голові адміністрації президента, кумові президента РФ Володимира Путіна Вікторові Медведчуку, коли чи не всі ключові вищі призначення в Україні узгоджувалися в адміністрацією глави Кремля.

Існує версія, що саме Смешко був причетний до отруєння третього президента України Віктора Ющенка. Правда, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону колишній начальник СБУ зізнався, що якби він поставив собі за мету отруїти політика, то вона була би доведена до кінця.

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