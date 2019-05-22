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/Політика

"Один вже так починав": Парубій пригрозив Зеленському долею Януковича

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Глава Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту суперечить Конституції.

На позачерговому засіданні парламенту в середу, 22 травня він наголосив, що двічі перечитав Конституцію і не знайшов такого повноваження президента, яке б могло встановлювати або стверджувати про існування коаліції.

Він наголосив, що 17 травня розпочався конституційний термін для формування нової коаліції ВРУ.

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Андрій Парубій

Андрій Парубій

"Вважаю, що указ президента це не лише нехтування Конституцією, але і введення воюючої України в конституційну кризу. Я розумію, що я не можу зупинити указ президента, може лише суд... Я знаю, що нардепи планують подати звернення до Конституційного суду і я підтримую цю ініціативу. Тому з цієї миті я діятиму виключно в рамках закону", — попередив Парубій.

Він заявив що зобов'язаний дати політичну оцінку цьому указу.

"Його автор нестиме відповідальність і за законом, і перед народом України. Всьому настане свій час. Один президент вже починав свої дії з порушення Конституції", — підсумував Парубій, натякаючи на втікача Віктора Януковича.

Крім того, Парубій звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням конкретизувати номери законопроектів, запропоновані для розгляду парламентом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

  • 21 травня Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради.

  • Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня.

  • Невдовзі Зеленський підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори до Ради на 21 липня.

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Особи
Андрій ПарубійВолодимир ЗеленськийВіктор Янукович
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Верховна Рада України
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Чан Джеки
Чан Джеки
а до етого ты что не в рамках закона работал.надо проверить .
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Белый господин
Белый господин
Удивительно слышать о соблюдении законов от власти, которая подтерлась законами в свое время.
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Белый господин
Белый господин
Ельцин после такого разогнал российский парламент танками. Вроде в 1993 году это было. Посмотрим, как у вас гнойник будет выходить...
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