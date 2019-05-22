"Один вже так починав": Парубій пригрозив Зеленському долею Януковича

Глава Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту суперечить Конституції.

На позачерговому засіданні парламенту в середу, 22 травня він наголосив, що двічі перечитав Конституцію і не знайшов такого повноваження президента, яке б могло встановлювати або стверджувати про існування коаліції.

Він наголосив, що 17 травня розпочався конституційний термін для формування нової коаліції ВРУ.

Андрій Парубій

"Вважаю, що указ президента це не лише нехтування Конституцією, але і введення воюючої України в конституційну кризу. Я розумію, що я не можу зупинити указ президента, може лише суд... Я знаю, що нардепи планують подати звернення до Конституційного суду і я підтримую цю ініціативу. Тому з цієї миті я діятиму виключно в рамках закону", — попередив Парубій.

Він заявив що зобов'язаний дати політичну оцінку цьому указу.

"Його автор нестиме відповідальність і за законом, і перед народом України. Всьому настане свій час. Один президент вже починав свої дії з порушення Конституції", — підсумував Парубій, натякаючи на втікача Віктора Януковича.

Крім того, Парубій звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням конкретизувати номери законопроектів, запропоновані для розгляду парламентом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради.

Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня.

Невдовзі Зеленський підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори до Ради на 21 липня.

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