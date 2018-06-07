"Один народ і спільне майбутнє": Путін зробив заяву про Україну і Росію

Президент Росії Володимир Путін під час "прямої лінії" назвав українців і росіян "одним народом" зі спільним майбутнім.

Таким чином він відповів на питання про те, коли в Росії "громадянам ЛНР і ДНР" будуть надаватися пільги при оформленні громадянства і працевлаштування.

"Я завжди ставився до України як братньої країни. Вважаю українців і росіян практично одним народом. Спільне минуле і, я впевнений, не дивлячись ні на які трагедії - спільне майбутнє. Мені навіть ніяково слухати, що до сих пір існує проблема з працевлаштуванням... Я вже звертався до міграційної служби зробити відповідні пропозиції, відрегулювати це питання. Це все потрібно зробити", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін відповів письменникові-терористові про наступ на Донбасі.