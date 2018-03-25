"Сам на сам з Мордором": у Порошенка пояснили, чому не вислали дипломатів Росії

Україна не може вислати російських дипломатів, інакше РФ може піти на крок у відповідь щодо українських консулів.

В такому разі заручники Кремля залишаться без підтримки, заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"По-перше, в Україні давно немає посла РФ, ми не прийняли агреман на нового посла. Так само немає посла України в Росії. Наші дипломатичні відносини зведені до критичного мінімуму, в посольствах залишається кілька рядових дипломатів і консулів", - зазначила Геращенко.

Вона підкреслила, що рішення про висилку російських дипломатів отримає відповідь.

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"Висилка російських консулів викличе висилку українських консулів - і наші політв'язні в РФ залишаться один на один з Мордором, без шансу хоча б раз в кілька місяців побачити українського представника, відчути мінімальну підтримку. Ви правда цього хочете? Чи запитаємо у мами Клиха, дружини Карпюка, сімей Сущенка та Гриба, інших наших заручників?" - підкреслила перший віце-спікер.

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