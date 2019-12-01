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1 грудня • оновлено в 22:11
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Один на один: у Путіна озвучили плани на переговори із Зеленським

4.1т
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Формат переговорів президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна буде залежати від графіка роботи лідерів під час нормандської зустрічі.

Про це розповів помічник Путіна Юрій Ушаков в ефірі російського телебачення. Він зазначив, що особиста розмова між Зеленським і главою РФ може тривати як 30 хвилин, так і всі 90.

"Є намір провести таку двосторонню зустріч. Просто буде багато залежати від того, як буде побудований графік роботи самої "четвірки". Навіть можуть відійти в сторону удвох і поговорити там 30 хвилин, а можуть півтори години", – сказав Ушаков.

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Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також в Росії анонсували "тет-а-тет" Путіна і Зеленського в Парижі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Тег
нормандський формат
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Петров Игорь
Петров Игорь
...о чем можно говорить с неадекватным,который на прямых линиях шутит про гениталии бабушки и жопы котов рисует?..
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2
1
Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Петров Игорь, о ком Вы?
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0
0
Mega Death
Mega Death
Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал встречу украинского лидера Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина в Париже как неформальные переговоры. «Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей», — сказал Лавров.
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1
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
О чём говорить с клоуном, который х.е.р.о.м. на рояле играет?
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Чистяков Шурик, есть кто другой?
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