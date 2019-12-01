Один на один: у Путіна озвучили плани на переговори із Зеленським

Формат переговорів президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна буде залежати від графіка роботи лідерів під час нормандської зустрічі.

Про це розповів помічник Путіна Юрій Ушаков в ефірі російського телебачення. Він зазначив, що особиста розмова між Зеленським і главою РФ може тривати як 30 хвилин, так і всі 90.

"Є намір провести таку двосторонню зустріч. Просто буде багато залежати від того, як буде побудований графік роботи самої "четвірки". Навіть можуть відійти в сторону удвох і поговорити там 30 хвилин, а можуть півтори години", – сказав Ушаков.

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також в Росії анонсували "тет-а-тет" Путіна і Зеленського в Парижі.

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