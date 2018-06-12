Одеська облрада вирішила долю Марії Гайдар

Одеська обласна рада достроково припинила депутатські повноваження екс-росіянки, яка раніше входила в команду Міхеїла Саакашвілі, радниці президента України Марії Гайдар.

Про вихід із зібрання просила сама депутат. Колеги підтримали її заяву 54 голосами, передає "Думська".

Зазначається, що причини звільнення Гайдар невідомі.

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Замість неї депутатом від Блоку Петра Порошенка "Солідарність" став генеральний директор медіа-холдингу "Думська" Юрій Басюк. Коли він заходив до зали облради, хтось включив "Імперський марш" із "Зоряних воєн".

Нагадаємо, Марія Гайдар - російський політик, громадський діяч, журналіст радіо "Ехо Москви", також є засновником і керівником Фонду соціальної допомоги та підтримки населення "Соціальний запит", раніше - координатор молодіжного руху "ТАК!".

У 2009-2011 роках була заступником голови Уряду Кіровської області з питань охорони здоров'я та соціального розвитку. Працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.

Президент України Петро Порошенко в 2015 році підписав указ про надання громадянства і вручив Марії Гайдар український паспорт.