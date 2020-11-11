Одеська еліта об'єднується навколо перемоги Миколи Скорика, – політолог

Більшість кандидатів на пост одеського міського голови, які брали участь у другому турі виборів, уже заявили про свою підтримку представника "Опозиційної платформи – За життя" Миколи Скорика.

Це свідчить про об'єднання одеської еліти, вважає політичний експерт Андрій Бодров. Про це він написав на власній сторінці в соцмережі "Фейсбук".

На думку політолога, низька явка на місцевих виборах часто призводить до того, що результати другого туру кардинально відрізняються від результатів першого. Причому за високого антирейтингу лідера першого туру "всі протестні сегменти консолідуються навколо опонентного кандидата".

"Судячи з усього, саме цей процес нині реалізується в моїй улюбленій Одесі. Багато, хто в першому турі голосував не за Труханова, перевизначаються на користь Скорика. Підливають олії у вогонь і вже екскандидати, які до другого туру не потрапили. Скорика підтримав Червоненко. А це – майже 4 відсотки симпатиків. Його підтримав навіть Голубов, який тривалий час перебував у таборі нинішніх господарів Думської", – написав Бодров.

Політолог звернув увагу, що на підтримку представника "ОПЗЖ" також висловився і екскандидат у мери Одеси Сергій Ківалов, який отримав понад 6% підтримки на виборах.

Можуть підтримати представника ОПЗЖ у другому турі й прихильники "Слуги народу":

"Антикорупційна риторика партії Зеленського може налаштовувати її прихильників проти Труханова, тобто знову ж таки – за Скорика", – вважає експерт.