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26 березня • оновлено в 18:01
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Очільник МОЗ Ємець назвав пенсіонерів "трупами" і нарвався на критику

8.7т
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Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець осоромився новим висловлюванням про пенсіонерів. Він закликав бізнес підтримувати молодих українців в боротьбі з коронавірусом, але не витрачати фінанси на людей з віком понад 65 років.

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Цинічна фраза прозвучала у "Великому інтерв'ю" для телеканалу "112 Україна" і викликала шквал критики в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я закликаю не тільки державу, а й бізнес України приєднатися і свідомо зробити так, щоб у нас тести – і експрес, і серологічні – були масово для всіх українців. Ми ж знаємо статистику, скільки у нас людей старші за 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, становить 65 років", – сказав Ємець.

"Тому я скажу відверто, що фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які у нас ще живі. Я не жартую і не лякаю. Я весь час кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупів", – додав міністр.

Ілля Ємець

Ілля Ємець

LIGA.net

На висловлювання очільника МОЗ жорстко відреагував на своїй сторінці у Facebook активіст Олександр Лємєнов.

"З подивом дізнався, що 64-річний міністр охорони здоров'я Ілля Ємець запропонував не витрачати кошти на 65+ років громадян, які захворіють. Зрештою, я б зробив один виняток. Додав його в список тих, кого не варто лікувати. І обов'язково ще одне хочу зауважити – статистика 162 підтверджених випадків коронавірусу – це просто "божа роса" в очі. Мерзотники настільки запустили ситуацію, що просто не проводять масові тестування", – обурився він.

"І в свідоцтвах про смерть не будуть згадувати про коронавірус, а писатимуть про якісь ускладнення, серцево-судинні захворювання, діабет. А потім скажуть, що врятували нас хаотичними рішеннями. Ця влада мертва. Крапка. Ніхто не контролює ситуацію", – додав Лємєнов.

У коментарях під його критичним постом також розгорнулася бурхлива дискусія. Люди висловили подив через слова очільника МОЗ і засудили його позицію.

"Спіймав італійський хайп?", "Ввиконують замовлення від Пенсійного фонду?", "А він і зовні чимось Брежнєва нагадує", "Єдиний референдум, який нам потрібен – це аутсорсинг законодавчої і судової влади і повна комп'ютеризація виконавчої", – пишуть українці.

Українців розлютили слова Ємця про пенсіонерів

Українців розлютили слова Ємця про пенсіонерів

Скріншот сторінки

Українців розлютили слова Ємця про пенсіонерів

Українців розлютили слова Ємця про пенсіонерів

Скріншот сторінки

Українців розлютили слова Ємця про пенсіонерів

Українців розлютили слова Ємця про пенсіонерів

Скріншот сторінки

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особи
Ілля Ємець Олександр Лємєнов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Достойный приемник доктора Йозефа Менгеле.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Нет ! Он не демон.... Просто дурак . И очень печально .что в Украине дурак служит министром.
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4
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Зеленская зверушка тявкает, по морде просит
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