Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець осоромився новим висловлюванням про пенсіонерів. Він закликав бізнес підтримувати молодих українців в боротьбі з коронавірусом, але не витрачати фінанси на людей з віком понад 65 років.

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Цинічна фраза прозвучала у "Великому інтерв'ю" для телеканалу "112 Україна" і викликала шквал критики в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я закликаю не тільки державу, а й бізнес України приєднатися і свідомо зробити так, щоб у нас тести – і експрес, і серологічні – були масово для всіх українців. Ми ж знаємо статистику, скільки у нас людей старші за 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, становить 65 років", – сказав Ємець.

"Тому я скажу відверто, що фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які у нас ще живі. Я не жартую і не лякаю. Я весь час кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупів", – додав міністр.

Ілля Ємець LIGA.net

На висловлювання очільника МОЗ жорстко відреагував на своїй сторінці у Facebook активіст Олександр Лємєнов.

"З подивом дізнався, що 64-річний міністр охорони здоров'я Ілля Ємець запропонував не витрачати кошти на 65+ років громадян, які захворіють. Зрештою, я б зробив один виняток. Додав його в список тих, кого не варто лікувати. І обов'язково ще одне хочу зауважити – статистика 162 підтверджених випадків коронавірусу – це просто "божа роса" в очі. Мерзотники настільки запустили ситуацію, що просто не проводять масові тестування", – обурився він.

"І в свідоцтвах про смерть не будуть згадувати про коронавірус, а писатимуть про якісь ускладнення, серцево-судинні захворювання, діабет. А потім скажуть, що врятували нас хаотичними рішеннями. Ця влада мертва. Крапка. Ніхто не контролює ситуацію", – додав Лємєнов.

У коментарях під його критичним постом також розгорнулася бурхлива дискусія. Люди висловили подив через слова очільника МОЗ і засудили його позицію.

"Спіймав італійський хайп?", "Ввиконують замовлення від Пенсійного фонду?", "А він і зовні чимось Брежнєва нагадує", "Єдиний референдум, який нам потрібен – це аутсорсинг законодавчої і судової влади і повна комп'ютеризація виконавчої", – пишуть українці.

Українців розлютили слова Ємця про пенсіонерів Скріншот сторінки

Українців розлютили слова Ємця про пенсіонерів Скріншот сторінки

Українців розлютили слова Ємця про пенсіонерів Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Ємець на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації сказав, що всі пенсіонери нібито помруть від COVID-2019.

На скандальну заяву відреагувала колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, запевнивши, що стовідсоткової смертності серед людей похилого віку від коронавірусу не може бути, тому що в інших країнах цей показник був невеликим.

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