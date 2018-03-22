Очевидно "за": з'явилася реакція Гриценка на арешт Савченко

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що при перебуванні політсили у Верховній Раді, депутати би підтримали арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

"До теми Савченко. Як би сьогодні проголосували депутати від "Громадянської позиції", якби були в Раді? Очевидно "за". Так само очевидно - "проти" призначення такого генпрокурора", - написав на своїй сторінці в Facebook керівник партії Анатолій Гриценко.

Нагадаємо, Савченко підозрюють в організації державного перевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Її викликали на допит в СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана з арсеналом зброї в зоні АТО. Допит повинен був відбутися 13 березня. Нардеп з'явилася в СБУ 15 березня і звинуватила Парубія в розстрілах на Майдані.

У той же день Верховна Рада проголосувала за виключення Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання та арешт Савченко. Із залу парламенту вона вирушила в супроводі правоохоронців в управління СБУ.

В Європарламенті на новину про затримання народного депутата заявили, що стежитимуть за ситуацією, зазначивши, що можливо закличуть до її звільнення.