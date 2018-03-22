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Очевидно "за": з'явилася реакція Гриценка на арешт Савченко

1.5тЧитати новину російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що при перебуванні політсили у Верховній Раді, депутати би підтримали арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

"До теми Савченко. Як би сьогодні проголосували депутати від "Громадянської позиції", якби були в Раді? Очевидно "за". Так само очевидно - "проти" призначення такого генпрокурора", - написав на своїй сторінці в Facebook керівник партії Анатолій Гриценко.

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Нагадаємо, Савченко підозрюють в організації державного перевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Її викликали на допит в СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана з арсеналом зброї в зоні АТО. Допит повинен був відбутися 13 березня. Нардеп з'явилася в СБУ 15 березня і звинуватила Парубія в розстрілах на Майдані.

У той же день Верховна Рада проголосувала за виключення Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання та арешт Савченко. Із залу парламенту вона вирушила в супроводі правоохоронців в управління СБУ.

В Європарламенті на новину про затримання народного депутата заявили, що стежитимуть за ситуацією, зазначивши, що можливо закличуть до її звільнення.

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

Тема
справа Савченко
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Об'єкт
Громадянська позиція
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