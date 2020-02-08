Есть такая история о том, что Петр I когда-то выпустил указ в котором были такие слова: - Боярам в Думе говорить по не написанному, дабы дурь каждого была видна. Может и сказка, но очень меткая. Современные телеэфиры стали для многих политиков подтверждением правоты этого указа. Правда теперь, вместо царской Думы они вещают на тв. И хотя их готовят, пишут им темники и тексты, но дурь народных избранников проявляется все равно. Украинцы еще не успели отдохнуть от феерической глупости нардепа от "Слуги народа" Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку, чтоб оплатить коммуналку, как новую популистскую глупость ляпнул глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Но тут не просто глупость. Тут намеренная ложь.

Он сказал: - Есть 44 тыс. фермеров - почему именно 44 тыс, а не миллион? Мы хотим, чтобы был миллион. 20 лет земля находится в том состоянии, в котором она есть: ее можно взять в аренду, получить пай ... право собственности на землю гарантируется.

Итак, в партии "Слуга народа" ожидают, что после принятия законопроекта про обращение сельскохозяйственных земель, количество фермеров возрастет с 44 тысяч до миллиона. А почему сразу не 5 миллионов? Или "слуги" просто не знают или не вспомнили о том сколько у нас земли?

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Так вот, в Украине 42,7 млн. га земель сельскохозяйственного назначения. Из них более 31 млн га - это земля в частной собственности, из которой почти 28 млн га - частные паи. В государственной и коммунальной собственности - более 10 млн га. Владельцев земельных паев сейчас чуть меньше 7 млн. Однако количество землевладельцев и землепользователей в Украине превышает 25 млн. Это не только аграрии и селяне, но и дачники, садоводы и другие собственники земли. И кто же из них готов продать свою землю?

Опрос, проведенный по заказу проекта USAID "Агроинвест" в 2015 году показал, что лишь 8% владельцев сельхозземли хотели бы продать ее в первый год после снятия моратория. Еще один опрос, который в 2017 году проводил Институт аграрной экономики, показал, что среди владельцев земельных паев хотят их продать не более 10%.

Но не забываем еще о 10 млн. га, которые в той или иной форме принадлежат государству. Фактически за счет этих земель, видимо по мнению Арахамии, могут появиться новые фермеры. Если каждый возьмёт хотя бы по 10 гектар. Хотя, у меня обоснованные сомнения в том, что из 10 гектар можно сделать успешное фермерское хозяйство ориентированное на бизнес, а не на личное потребление.

Какова вероятность появление этого одного миллиона фермеров? Практически нулевая. Почему? Потому что для того чтобы работать на земле, нужны культуры под посев, техника для обработки земли, техника для сбора урожая, ГСМ и запчасти, удобрения и многое другое. А все это требует денег. И где взять эти деньги? Микрокредитами тут не отделаешься. А значит надо брать кредит в банке. Большой кредит под немалые проценты и под залог урожая. А как отдавать? С тех самых 10 гектар? Это нереально. И Арахамия об этом знает. А значит его слова не просто популизм, а намеренная ложь. И если вспомнить, что в закон намеренно внесли ограничение в 10 000 гектар, то можно предположить, то большие компании будут выкупать землю именно такими объёмами. По 10 000 гектар. Тогда это значит, что максимальным количество новых фермеров будет порядка... тысячи фермеров. Одной тысячи, а не одного миллиона. Но по факту будет еще меньше, потому что крупные компании декларируют заинтересованность от 200 000 гектар до 1 000 000 гектар. Поделите это на количество возможных вариантов. У нас уже есть большие компании, которые состояттиз тысяч ФОПов. Тут будет похожая схема. И Арахамия это понимает. Как соучастник процесса.

А значит слова Давида Арахамии в эфире ток-шоу - это лишь очередная ложь и популизм, которым "слуги" хотят замаскировать свою аферу. Цель - это продажа земли, которую контролирует государство и через эти деньги закрыть дыры в бюджете. Дыры в своем личном и в государственном бюджетах. И возникает еще один вопрос, что предложат продавать эти горе-бизнесмены, когда "проедят" деньги за землю? Что? Опять собак? Или уже почки граждан Украины, аргументируя это тем, что у две почки - это излишек? Не знаю. Но я вижу, что ни стратегии, ни тактики на будущее у них нет. Да, рынок земли нужен. Но не эта дикая его версия, с неурегулироваными проблемами кадастра. И все это настораживает меня не меньше, чем ложь, популизм и цинизм "слуг". Потому что если корабль под названием Украина власть поведет на рифы, то разобьются не только они, но и все мы, кто живёт на борту этого корабля. И второго шанса у нас уже не будет.

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