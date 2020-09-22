Обвинувачена в сепаратизмі Штепа офіційно стала кандидатом у мери Слов'янська. Фото
Нелю Штепу, яка є обвинуваченою у сепаратизмі, зареєстрували кандидатом в мери Слов'янська Донецької області.
На вибори вона йде від "Партії миру і розвитку", повідомила Штепа на своїй сторінці в Facebook 22 вересня.
"Тепер офіційно я є кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від Партії миру і розвитку. Нас з Вами чекає перемога!" – переконана вона.
Штепа вже очолювала міськрада Слов'янська до збройної агресії Росії в Україні (в 2010-2014 роках).
Про намір балотуватися вона заявила ще в січні 2020 року, а в серпні в Слов'янську з'явилися агітаційні білборди з нею, що викликало неоднозначну реакцію в соцмережах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нелю Штепу затримали в липні 2014 року. Її звинуватили у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.
Свою провину вона не визнала, пояснивши, що закликала російського президента Володимира Путіна ввести війська під погрозами терористів, а інтерв'ю російським ЗМІ давала "під дулом автомата".
Судові засідання у її справі регулярно переносяться, на початку липня одне з них не відбулося через неявку свідків.
Також проти Штепи ведеться ще одне розслідування – її підозрюють у причетності до вбивства офіцера Служби безпеки України Геннадія Беліченко в квітні 2014 року.