Обвинувачена в сепаратизмі Штепа офіційно стала кандидатом у мери Слов'янська. Фото

Нелю Штепу, яка є обвинуваченою у сепаратизмі, зареєстрували кандидатом в мери Слов'янська Донецької області.

На вибори вона йде від "Партії миру і розвитку", повідомила Штепа на своїй сторінці в Facebook 22 вересня.

"Тепер офіційно я є кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від Партії миру і розвитку. Нас з Вами чекає перемога!" – переконана вона.

Штепу зареєстрували кандидатом в мери Слов'янська. Фото з її сторінки в Facebook

Штепа вже очолювала міськрада Слов'янська до збройної агресії Росії в Україні (в 2010-2014 роках).

Про намір балотуватися вона заявила ще в січні 2020 року, а в серпні в Слов'янську з'явилися агітаційні білборди з нею, що викликало неоднозначну реакцію в соцмережах.

Facebook Нелі Штепи.

Як повідомляв OBOZREVATEL: