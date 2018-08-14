Обвалення мосту у Генуї: щонайменше 22 загиблих

В італійському місті Генуї обвалився автомобільний міст. Тривають рятувально-пошукові роботи, повідомляється про 22-х загиблих.Кількість загиблих внаслідок обвалення автомобільного мосту у портовому італійському місті Генуї зросла до 22 осіб. Цю цифру підтвердив заступник міністра інфраструктури та транспорту Італії Едоардо Ріксі у коментарі телеканалу SkyTG24, інформує агенція dpa.

"Так, я можу це підтвердити, і, на жаль, кількість жертв зросте", - заявив італійський чиновник, який відвідав місце трагедії.

Щонайменше восьмеро осіб доставлені до лікарень. Наразі ведуться рятувально-пошукові роботи на місці інциденту.

У вівторок, 14 серпня, у Генуї частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Місцеві ЗМІ повідомили, що зруйнована 200-метрова секція мосту над індустріальним районом.

За попередніми даними, під час трагедії на нині зруйнованій частині мосту перебували щонайменше 10 автомобілів. Міністр транспорту та інфраструктури Італії Даніло Тонінеллі назвав обвал ділянки мосту "страшною трагедією".