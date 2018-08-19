Обвал мосту в Генуї: знайдено тіла всіх зниклих безвісти, офіційно 43 загиблих

Офіційне число загиблих внаслідок обвалу автомобільного мосту в Генуї зросло до 43 осіб. Влада міста оголосила про завершення операції, однак рятувальники кажуть, що продовжать пошуки під уламками мосту.Рятувальники, які працюють на місці обвалу автомобільного мосту Моранді в італійській Генуї, в ніч на неділю, 19 серпня, витягли з-під уламків тіла останніх загиблих, яких вважали зниклими безвісти, повідомляє інформагенція dpa. Йдеться про трьох осіб - сім'ю з Турина з дев'ятирічною дівчинкою. Раніше 18 серпня рятувальники знайшли під уламками тіло робітника. Того ж дня у лікарні в Генії помер 36-річний громадянин Румунії, який отримав травми під час обвалу мосту.

Таким чином, офіційно підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнування мосту в Генуї зросла до 43 осіб. За повідомленням міністерства внутрішніх справ Італії, серед загиблих - 13 іноземців: четверо французів, троє чилійців, двоє албанців, двоє румунів і по одному громадянину Колумбії і Перу. Ще дев'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях, четверо з них - у критичному стані.

Той факт, що більше ніхто не вважається зниклим безвісти, дав підстави міській владі 19 серпня оголосити про завершення пошукової операції. Однак у пожежній службі сказали, що продовжать пошукові роботи, допоки не впевняться, що під уламками не залишилося жодного тіла.

Напередодні в Генуї відбулася жалобна церемонія за загиблими. У панахиді взяли участь президент Італії Серджіо Маттарелла, прем'єр-міністр Джузеппе Конте та інші офіційні особи. Італійська компанія Autostrade per l'Italia, що експлуатувала та обслуговувала міст Моранді, пообіцяла виділити 500 мільйонів євро на відбудову мосту і допомогу Генуї.

Нагадаємо, що введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. Причина падіння конструкції поки невідома. Влада оголосила у Генуї надзвичайний стан терміном на 12 місяців.