Обурення та співчуття: Як на Заході відреагували на вбивство Бабченка

На Заході засуджують вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві та закликають якнайшвидше розслідувати цей злочин і притягнути винних до відповідальності.Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка шокувало міжнародні організації та політиків різних країн. Вони закликають українську владу до негайного і повного розслідування цього злочину.

"Я обурений цим жахливим актом", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. Він закликав владу швидко і ретельно вивчити обставини цього вбивства та притягнути винних і замовників до відповідальності. "Мої думки зараз з родиною журналіста", - написав Дезір у своєму блозі у Twitter.

Вбивством Бабченка шоковані і у міжнародній правозахисній організації "Репортери без кордонів". "Бабченко був одним з найвідоміших російських військових репортерів, який через власний військовий досвід у Чечні та мужність користувався високою довірою", - наголосила голова правління німецького офісу "Репортерів без кордонів" Катя Ґлоґер (Katja Gloger). За її словами, українська та російська влада повинні зараз докладати усіх зусиль для розкриття цього злочину. "Виконавці та замовники не повинні уникнути покарання, як у багатьох інших випадках", - підсумувала Ґлоґер.

На якнайшвидшому розслідуванні вбивства Бабченка наполягають і в Комітеті ООН з питань захисту журналістів. "Ми закликаємо українську владу ґрунтовно, ефективно та незалежно розслідувати вбивство Аркадія Бабченка і знайти усіх винних у цьому жорсткому, непростимому злочині", - зазначила координаторка програми CPJ в Європі і Центральній Азії Ніна Огнянова.

Вона також наголосила, що Бабченко був відомий своєю критичною журналістикою, і влада має розглядати його вбивство як "напад на свободу преси". В Комітеті при цьому нагадали, що за останні два роки в Україні через професійну діяльність було вбито іще одного журналіста - Павла Шеремета, який загинув у 2016 році внаслідок вибуху бомби, закладеної в його авто. Проте винних у цьому злочині досі не покарано, наголошують у повідомленні.

Засудили вбивство Бабченка і в Раді Європи. Як наголосив генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд, напади на журналістів і свободу слова в Європі частішають. "Ми маємо зробити все можливе, щоб зупинити цю тенденцію, яка є небезпечною загрозою для демократії", - зазначив генсек Ради Європи у своєму блозі у Twitter.

Cвоє занепокоєння у зв'язку з вбивством російського журналіста висловили і міністри закордонних справ низки європейських країн. Зокрема, очільники МЗС Швеції Маргот Вальстрем та Литви Лінас Лінкявічус сподіваються на притягнення винних у вбивстві Аркадія Бабченка до відповідальності. "Це лише один з останніх випадків убивств опозиційних журналістів у Росії та за кордоном. Важливо, щоб відповідальні постали перед судом. Мої думки з родиною", - написала Маргот Вальстрем у блозі в Twitter. "Відповідальні за цей жорстокий злочин мають постати перед судом", - наголосив Лінас Лінкявічус.

Очільник МЗС Великобританії Борис Джонсон "приголомшений вбивством іще одного російського журналіста, який висловлювався відкрито". "Мої думки з його дружиною і маленькою донькою. Ми маємо захищати свободу слова, і життєво важливо, щоб відповідальні були притягнуті до відповідальності", - написав він у своєму блозі у Twitter. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) також засудив вбивство Бабченка. Він назвав подію "дуже сумною новиною", яка його приголомшила, і закликав до повного розслідування убивства.