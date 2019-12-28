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28 грудня • оновлено в 17:45
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Обступив спецназ: Зеленський здивував посиленою охороною на Прикарпатті. Відео

4.8т
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Президент України Володимир Зеленський приїхав перевірити будівництво моста на Івано-Франківщині в оточенні охорони і бійців загону спецпризначення.

На це звернули увагу журналісти, які прибули в село Довге-Калуське, щоб побачити главу держави (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Спецпризначенці, охорона, вже люди переживають, що амбали оточать президента", – зазначив один із кореспондентів.

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Зеленський здивував посиленою охороною на Прикарпатті

Зеленський здивував посиленою охороною на Прикарпатті

Скріншот з відео

Відзначимо, людям все ж вдалося поспілкуватися з президентом, хоча близько до нього нікого так і не підпустили.

Дивіться відео з 16:36

Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках візиту Зеленський підтвердив, що 29 грудня пройде обмін полоненими між Україною і "Л/ДНР". Також він зізнався, що святкуватиме Новий рік на Прикарпатті.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Меренич Михайло
Меренич Михайло
Пересцяв?
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Малько Олександр
Малько Олександр
Копіює ху...ла?
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