Обстріл авто соратників Гриценка: в поліції зробили заяву

Поліція заявила, що обстріл автомобіля соратників кандидата в президенти України, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка розслідують як хуліганство із застосуванням зброї.

Про це повідомив представник Національної поліції Ярослав Тракало, пише Українська правда. Санкція використовуваної статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї. Обставини, причини та мотиви скоєння правопорушення встановлюються", – заявив він.

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Анатолій Гриценко Прес-служба Гриценка

Відзначається, що на місце події виїхали екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група, а слідство вестиме Деснянське управління поліції.

На лобовому склі залишилися сліди від пострілів gp.org.ua

За попередніми даними правоохоронців, пошкодження на лобовому склі і на передніх правих дверях авто з'явилися від пострілів із пневматичної зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напад на працівників Гриценка стався в ніч із 13 на 14 січня.

Політик прокоментував те, що трапилося, наголосивши, що недоброзичливцям не вдасться залякати його та його команду.

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