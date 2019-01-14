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/Політика

Обстріл авто соратників Гриценка: в поліції зробили заяву

3.5тЧитати матеріал російською

Поліція заявила, що обстріл автомобіля соратників кандидата в президенти України, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка розслідують як хуліганство із застосуванням зброї.

Про це повідомив представник Національної поліції Ярослав Тракало, пише Українська правда. Санкція використовуваної статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї. Обставини, причини та мотиви скоєння правопорушення встановлюються", – заявив він.

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Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба Гриценка

Відзначається, що на місце події виїхали екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група, а слідство вестиме Деснянське управління поліції.

На лобовому склі залишилися сліди від пострілів

На лобовому склі залишилися сліди від пострілів

gp.org.ua

За попередніми даними правоохоронців, пошкодження на лобовому склі і на передніх правих дверях авто з'явилися від пострілів із пневматичної зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напад на працівників Гриценка стався в ніч із 13 на 14 січня.

Політик прокоментував те, що трапилося, наголосивши, що недоброзичливцям не вдасться залякати його та його команду.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
УкраїнаКиїв
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Комментарии на сайте не модерированы
Polyak Mihail
Polyak Mihail
Чем больше отстреляют друг друга тем лучше.
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Serov Oleg
Serov Oleg
шоколадный хряк начинает запугивать конкурентов
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2
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Україночка Щира
Україночка Щира
А стреляли чем из пневматики? Какашками?
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