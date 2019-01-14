Обстріл авто соратників Гриценка: в поліції зробили заяву

Поліція заявила, що обстріл автомобіля соратників кандидата в президенти України, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка розслідують як хуліганство із застосуванням зброї.
Про це повідомив представник Національної поліції Ярослав Тракало, пише Українська правда. Санкція використовуваної статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
"Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї. Обставини, причини та мотиви скоєння правопорушення встановлюються", – заявив він.
Анатолій Гриценко
Прес-служба Гриценка
Відзначається, що на місце події виїхали екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група, а слідство вестиме Деснянське управління поліції.
На лобовому склі залишилися сліди від пострілів
gp.org.ua
За попередніми даними правоохоронців, пошкодження на лобовому склі і на передніх правих дверях авто з'явилися від пострілів із пневматичної зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напад на працівників Гриценка стався в ніч із 13 на 14 січня.
Політик прокоментував те, що трапилося, наголосивши, що недоброзичливцям не вдасться залякати його та його команду.
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