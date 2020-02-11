Обшукували представників Кабміну: в справі про прослуховування Гончарука з'явилися нові подробиці

Обшуки у справі про прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука проводилися не тільки на телеканалі "1+1", а й у представників Кабінету міністрів та інших держорганів.
Про це заявив заступник глави СБУ Володимир Горбенко на засіданні комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, передає УНН.
"Обшуки проводилися на законних підставах – згідно з постановою суду. Слідчі дії не торкалися представників медіа – у цій справі проводилися також обшуки у представників Кабінету Міністрів України та інших державних органів", – сказав Горбенко.
За його словами, слідчі дії проводилися з метою недопущення знищення доказів і були спрямовані на виявлення пристрою, яким, можливо, була здійснена і змонтована незаконна запис на нараді у Гончарука.
На уточнююче запитання членів Комітету представник СБУ додав, що в постанові суду фігурують "громадяни України", а не "журналісти".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15-16 січня з'явилися аудіозаписи розмов, в яких нібито брав участь Олексій Гончарук. Людина з голосом, схожим на голос прем'єра, зізналася, що він – "абсолютний профан в економіці".
Пізніше в Кабміні відхрестилися від записів, назвавши їх фейком.
СБУ провела обшуки на телеканалі "1+1" в рамках розслідування прослуховування Гончарука. За попередніми даними, в запису і монтажу можуть підозрювати журналіста Євгена Куксіна.
Пізніше відомство офіційно заявило, що обшук в будівлі телеканалу "1+1" пов'язаний не з діяльністю компанії, а стосується окремих журналістів, які можуть бути причетні до незаконного прослуховування.
Президент України Володимир Зеленський, заявив, що, за його даними, "плівки Гончарука" монтували в приміщенні, яке раніше обшукала СБУ (належить, зокрема, телеканалу "1 + 1").
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