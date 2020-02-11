Обшукували представників Кабміну: в справі про прослуховування Гончарука з'явилися нові подробиці

Обшуки у справі про прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука проводилися не тільки на телеканалі "1+1", а й у представників Кабінету міністрів та інших держорганів.

Про це заявив заступник глави СБУ Володимир Горбенко на засіданні комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, передає УНН.

"Обшуки проводилися на законних підставах – згідно з постановою суду. Слідчі дії не торкалися представників медіа – у цій справі проводилися також обшуки у представників Кабінету Міністрів України та інших державних органів", – сказав Горбенко.

За його словами, слідчі дії проводилися з метою недопущення знищення доказів і були спрямовані на виявлення пристрою, яким, можливо, була здійснена і змонтована незаконна запис на нараді у Гончарука.

На уточнююче запитання членів Комітету представник СБУ додав, що в постанові суду фігурують "громадяни України", а не "журналісти".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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