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11 квітня • оновлено в 18:05
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Василь Вовк
Василь Вовк
енерал-майор юстиції, експерт з питань державної безпеки Всі статті автора

Обшуки у Чорновол: яким чином можливо вчинити підпал ножем?

13.5т

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, повідомили про підозру народному депутату України VIII скликання. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)…" - повідомляє прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією ДБР, 18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, в якій знаходився офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який знаходився у приміщені партійного офісу.

Не даю характеристику Тетяні Чорновол та оцінку правомірності дій слідчих. Зупинюсь лише на двох складових цієї справи.

1. Справа політична та має замовний характер з корисливими (кар’єрними) мотивами, причому з середини правоохоронної системи (до речі, а вам відомо, що один із нинішніх заступників Генерального у 2010-13 роках був керівником Головного слідчого управління?).

Інакше дайте відповіді на питання:

- чому ви приховуєте назву партії, офіс якої знаходився на вулиці Липській? Усім відомо – це Партія Регіонів!

- чому тільки у 2020 році й лише після призначення пані Венедіктової Генеральним прокурором, яка на сьогодні де-факто і де-юре керує прокуратурою й ДБР, було запущено механізм процесуальних репресій за фактами подій, які були відомі всім ще з 2014 року?

- де інші члени групи, яких ви підозрюєте у вчиненні злочину за попередньою змовою з Чорновол?

- чому за статтею, яка передбачає особливо тяжкий злочин й довічне позбавлення волі, уже сьогодні Тетяна Чорновол не затримана і в суді не розглядається питання про взяття її під варту без права внесення застави?

2. Доказова база – нікчемна.

- відеоролик, розміщений на сайті ДБР, має усі ознаки некондиційного товару, який не коштує ломаного гроша.

- на тому ж сайті повідомляється, що при обшуку в будинку Тетяни Чорновол були вилучені "…речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".

Поясніть, будь ласка, яким чином можливо вчинити п і д п а л ножем чи кинджалом, чи навіть автоматом? Це докази, які називаються неналежними (читайте КПК)!

Краще б коробку сірників вилучили…

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Автор
Василь Вовк Василь Вовк
Особа
Тетяна Чорновол
Місце
Україна
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Найкращий захист-це доказ фактів,що Офіс регіонів на той час був штабом терористів,які планували дії проти Майдану і звідти робили вилазку тітушки.
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
"Зеленюки" не могут качественно сделать абсолютно ничего,даже брать взятки и фабриковать дела,Даже на самом высшем уровне.Бибиковы и Бобиковы,одно слово -и то крайне неприличное просится!
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Перепил Недо
Перепил Недо
Щпак Сергей, могли б і кліп на цю тему для Кврталу "збацать", а так - жлоби-ділетанти.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Щпак Сергей, Они не Бобиковы, а Шариковы, все и поголовно.
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