ОБСЄ заявляє про відсутність реального вибору на голосуванні у Росії

Перебіг голосування на президентських виборах у Росії викликав критику з боку ОБСЄ. Російським виборцям не надали "реального вибору" через відсутність справжньої передвиборної боротьби, зазначили в організації.Обставини нинішніх виборів президента Росії викликали критику з боку спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). На проведеній у Москві у понеділок, 19 березня, прес-конференції представники ОБСЄ заявили, що під час голосування російські виборці не мали, по суті, "реального вибору". За словами директора Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Майкла Георга Лінка, обмеження прав на зібрання та вираження думки, а також перепони в реєстрації кандидатів звузили простір для політичної активності, "результатом чого став брак справжньої конкуренції" під час передвиборної кампанії, наголосили в ОБСЄ, передає інформагенція AP.

Загалом ОБСЄ направила до Росії для моніторингу голосування понад 480 міжнародних спостерігачів. "Вибір без реальної конкуренції - не справжній вибір", - зауважив Лінк, цитує інформагенція dpa. Серед іншого він вказав на те, що ці вибори були позначені "постійним тиском на критичні голоси". Так само в ОБСЄ побачили "надзвичайно контрольоване політичне середовище".

Водночас спостерігачі від ОБСЄ зафіксували досить високу активність громадян на виборах. Крім того, зауважень у спостерігачів не викликала робота центральної виборчої комісії Росії під час проведення голосування. За твердженням ОБСЄ, вона адмініструвала голосування "ефективно і відкрито" - попри "деякі недоліки", які стосувалися забезпечення таємності голосування та прозорості підрахунку голосів.

Нагадаємо, раніше про масові порушення повідомляв штаб російського опозиційного політика Олексія Навального, якому заборонили балотуватися на цих виборах. Так само на значні порушення вказували й незалежні правозахисники.

На виборах президента Росії з результатом понад 76 відсотків голосів очікувано переміг чинний глава держави Володимир Путін.