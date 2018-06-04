ОБСЄ закликає Росію переглянути справу Олега Сенцова і звільнити його

Переглянути справу українського режисера Олега Сенцова та звільнити його з ув'язнення закликали главу МЗС Росії Сергія Лаврова в ОБСЄ.Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав російську владу переглянути справу українського режисера Олега Сенцова та звільнити його з ув'язнення. Відповідне письмове звернення Дезір надіслав міністру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову. Про це представник ОБСЄ повідомив у понеділок, 4 червня, на своїй сторінці в мікроблозі Twitter. У дописі Дезір зокрема назвав подальше тримання під вартою Сенцова "необґрунтованим". "Мене непокоїть погіршення його здоров'я після розпочатого ним голодування. Я закликаю Росію звільнити його", - написав він.

Нагадаємо, у серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Тоді російські судді визнали режисера винним у створенні на території Криму терористичного угруповання. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які утримуються в РФ і анексованому Криму.

4 червня в прес-службі Федеральної служби виконання покарань Росії повідомили, що голодування Сенцова триває під наглядом медиків. Ув'язнений український режисер отримує підтримувальну терапію - йому роблять внутрішньовенні ін'єкції, передає інформагенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося, ЄС закликав Москву звільнити Сенцова та інших незаконно затриманих на території РФ та в анексованому Криму українців.