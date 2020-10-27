ОБСЄ відмітила грубе порушення, яке влаштував на виборах президент України

Юрій Бутусов Політика 11:09, 27.10.2020 Оновлено: 11:12, 27.10.2020

Вперше в історії України місія ОБСЄ, яка спостерігає за українськими виборами, відмітила грубе порушення, яке влаштував на виборах ... президент України. Зеленського не цікавить законність і дотримання правил, він порушує закон без жодних вагань.

Пригадується, як перший президент Леонід Кравчук захищав незаконне опитування Зеленського, як розпиналися зелеботи всіх мастей, що опитування необхідне. А ось ОБСЄ показала, чого варто президентська пропаганда, спасибі. Думаю, це стане хорошим уроком на майбутні вибори, в майбутньому фальсифікації влади повинні отримувати ще більш жорстку реакцію нашого суспільства, президент гарантом виборчих прав у нас не є.

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