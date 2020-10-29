ОБСЄ побачила позитивні зрушення на Донбасі

Таша Адамович Політика 09:37, 29.10.2020 Оновлено: 09:56, 29.10.2020

Останні місяці на Донбасі відзначилися позитивними зрушеннями у сфері безпеки.

На цьому наголосив австрійський дипломат, колишній спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік в інтерв’ю "Укрінформу". Він окремо відзначив, що нове перемир'я досить задовільно дотримується сторонами конфлікту.

"Дуже сподіваюся, що такий розвиток пов'язаний не лише з кризою, викликаною коронавірусом", – сказав він.

Він підкреслив, що передбачені три нові зони розведення сил і засобів, і висловив сподівання, що це послужить зміцненню довіри між сторонами конфлікту на Сході нашої країни.

"Дуже важливим зрушенням у переговорах могло б стати й одночасне відкриття нових пунктів перетину ліній зіткнення поблизу населених пунктів Золоте та Щастя", – уточнив дипломат.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що спікером і радником української делегації з інформаційної політики в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі (ТКГ) призначений актор, військовий експерт і блогер Олексій Арестович.

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