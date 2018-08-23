ОБСЄ: Домовленості про перемир'я на Донбасі мають дуже нетривалий ефект

За тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню. Попри домовленості про перемир'я, сторони війни на Донбасі щоразу знову повертаються до загострення конфлікту.За більш ніж чотири роки війни на Донбасі ефект домовленостей про припинення вогню щоразу був нетривалим. Про це у четвер, 23 серпня, розповів журналістам у Києві перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі Александер Гуґ (Alexander Hug). "Насправді такий ефект дуже нетривалий, ситуація лишається непередбачуваною", - сказав Гуґ, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що відразу після чергових домовленостей про перемир'я спостерігається суттєве зменшення кількості його порушень і зменшення кількості жертв серед цивільного населення. Але через деякий час після домовленості рівень насильства повертається до колишніх показників, визнав Гуґ. Зазвичай, за його словами, таке повернення відбувається в середньому через два тижні після чергових домовленостей. Цього разу це зайняло більше часу, уточнив він. Як відомо, з 1 липня по 20 серпня діяло так зване "хлібне перемир'я".

"І коли нові зобов'язання втрачають свою силу, ми залишаємося зі ще більшою кількістю (...) зруйнованих будинків і втрачених життів", - додав Гуґ. Лише минулого тижня спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню, зазначив він.

Представник ОБСЄ нагадав, що досягнута напередодні в Мінську домовленість про режим припинення вогню - вже четверта з початку поточного року. Попри це цьогоріч під час бойових дій на Донбасі загинув 31 цивільний. Ще 137 мирних жителів отримали поранення, пояснив Гуґ, передає агенція "Українські новини".

Нагадаємо, 22 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про початок з 29 серпня так званого "шкільного перемир'я".