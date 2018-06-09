Образив його величність: журналіст розповів про незручному інтерв'ю з Путіним

Журналіст австрійського телеканалу ORF Армін Вольф, який недавно брав інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна, заявив, що це було одним з найскладніших інтерв'ю в його кар'єрі.
"Ти питаєш його про корупцію в Росії і він починає обговорювати корупцію в Україні", - сказав він в інтерв'ю Politico.
Вольф зазначив, що було важко говорити з Путіним не в студії, а в Кремлі. І кожен раз, коли журналіст його перебивав, це виглядало як "образа його величності".
Крім того, за його словами, через синхронний переклад дуже складно реагувати спонтанно.
"Він каже широко і вдається в деталі. Коли ти його перебиваєш, він звертає увагу на те, що його перебили. Політики рідко так роблять. Вони або дозволяють себе перебивати, або ігнорують і продовжують говорити. Але Путін акцентував кожен раз, що його перебивали і йому це допомогло, тому що після третього-четвертого разу, інтерв'юер здасться грубим або незацікавленим в його відповідях ", - розповів Вольф.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін в інтерв'ю ORF відкинув всі звинувачення в незаконному захопленні Криму і назвав Євромайдан державним переворотом.