Вниманию Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер Министра Дениса Шмигаля, народных депутатов Украины!

Вам доверили управление страной, ее экономикой!

Экономика в сплошном состоянии, кризис, пандемия, карантин.

Сегодня Вы обсуждаете вопрос, а что делать с займами?

Может не платить, как в фильме "Слуга Народа"?

Но, как в фильме, не получится!

Долги никуда не денутся, но в Украине:

- Гривня обесценится более чем в 2 раза!

- Из Украины убегут инвесторы и выведут более $5 млрд

- Вверенная Вам страна станет не рукоподаваемой в Мире. Кроме Росси, которая только этого и ждёт!

- Народ станет в 2 раза беднее и безработица поставит исторические рекорды!

Бизнес требует использовать все возможности для стабилизации экономики, поддержки бизнеса, обслуживания долгов. Тем более, что для этого есть все возможности!

Обращение "Бизнес 100", участниками которого являются многие авторитетные в Украине бизнесмены по ссылке.

Кто поддерживает требование - делайте репост.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!