Уважаемый Президент, есть карантинная просьба. Вы не могли бы отправить в самоизоляцию нашего губернатора Бондаренко вместе с его замами и его облздравотделом? Они мешают работать городским властям, принимая абсурдные решения и путаясь под ногами, когда нужно координироваться, сотрудничать и помогать друг другу.

Помните вчерашний ночной поезд, который прибыл на киевский ЖД-вокзал? Так вот, докладываю, 55 человек, пассажиров из этого поезда, жители Днепра, Запорожья, Кривого Рога и Никополя были направлены автобусами в город Днепр. В 5.30 утра они прибыли по назначению. Абсолютно случайно руководство горздравотдела узнало о том, что в 21 опорную больницу города неизвестно откуда доставили группу людей. Когда информация подтвердилась, оказалось, что губернатор принял решение распустить всех по домам. Город успел перехватить всех 55 человек, включая четырех водителей и поместить их на обсервацию в 14-дневный карантин.

Или еще один пример. Недавно руководство области на комиссии по чрезвычайным ситуациям приняло решение мобилизовать медиков и отправить их на блокпосты – мерять температуру на границе всем въезжающим в область. Лучше бы он туда с градусниками отправил заместителей и сотрудников. Было бы больше толку.

Уважаемый Президент, очень прошу, отправьте назначенных вами коммивояжёров на обсервацию и карантин, иначе они наделают беды!

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!