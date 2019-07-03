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Обрано нового голову Європарламенту: що про нього відомо

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Спікером Європарламенту обрали італійського політика Давида-Марію Сассолі, який представляє "Прогресивний альянс соціалістів і демократів".

Загалом на посаду претендували четверо кандидатів, пише EADaily. Ім'я нового спікера стало відоме після анонімного голосування 3 липня.

Для перемоги претендент на посаду лідера Європейського парламенту мав набрати 50% плюс один голос від кількості учасників голосування. Сассолі обігнав інших не тільки у другому, остаточному турі, а й у першому, набравши 325 голосів.

Давид Сассолі

Давид Сассолі

Вікіпедія

63-річний Сассолі починав свою кар'єру як журналіст у невеликих виданнях та інформаційних агентствах, сім років присвятив веденню політичної хроніки.

2009 року, у 53-річному віці, почав свою роботу у Європарламенті за списком від Демократичної партії і навіть був обраний главою делегації від цієї політсили.

Через п'ять років, у 2014-му, знову був переобраний до Європарламенту за списком Демократичної партії і став заступником голови ЄП. У січні 2017-го його переобрали на цю саму посаду.

Кого обійшов Сассолі

Крім нього, на цю посаду балотувалися німецький політик Ска Келлер, яка представляє фракцію "Зелені — Європейський вільний альянс", відома активістка у боротьбі за права мігрантів.

Також Сассолі обійшов кандидатку від Іспанії Сіру Рего від лівої політичної групи "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі", та предстанивка Чехії Яна Заградила із фракції "Європейські консерватори та реформісти".

Усі кандидати

Усі кандидати

Найближче до результату Сассолі став Ян Заградил, набравши 162 голоси, а найменше — Сіра Рего.

Голосування

Голосування

Manon Aubry

У промові після перемоги новий глава Європарламенту процитував колишнього голову Ради міністрів Італії Альдо Моро, зазначивши, що "це — прожити час, даний нам, з усіма його труднощами". Він також повідомив, що "вітає своє обрання на посаду з усією впевненістю і сміливістю".

Що входить в обов'язки глави ЄП

Передусім спікер Європейського парламенту має контролювати дебати і дії підконтрольного органу, проте його повноваження виходять і далеко за ці межі.

Він представляє парламент у межах Європейського Союзу та поза ними, а ухвалення більшості законів ЄС і бюджету неможливі без його підпису.

Спікер Європарламенту обирається лише на 2,5 роки.

Як писав OBOZREVATEL, у травні 2019 року країни ЄС голосували за депутатів до Європарламенту. 23 травня відкрилися перші виборчі дільниці — у Великобританії і Нідерландах. 24 травня голосували Чехія та Ірландія. У суботу, 25 травня, до них приєдналися Мальта, Латвія, Словаччина. Решта країн робили свій вибір у неділю.

Загалом право голосу на виборах до Європарламенту у 28 країнах-членах ЄС мають 427 млн осіб.

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Особа
Давід-Марія Сассолі
Місце
Італія
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну и шо? Цэ зрада чи перемога?
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Mega Death
Mega Death
Интересно, он слышал про Украину?)))
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ivanov koly
ivanov koly
Mega Death, зато он слышал о россии-какая она притрушенная пеплом побед над "мировым злом".
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Пигин Макс
Пигин Макс
Mega Death, Если бы слышал, то тут непременно похвастались бы.
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