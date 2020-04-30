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30 квітня • оновлено в 21:36
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"Обмивали" закон про землю? "Слуг народу" засікли в ще одному ресторані Києва. Фото

5.2т
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У Києві біля ресторану "Монтеккі Капулетті" "засікли" членів аграрного комітету Верховної Ради.

Відповідні фото опублікувало видання "Страна". Відзначається, що народних депутатів від "Слуги народу" Маргариту Шол, Александа Гайду, Павла Халимона помітили біля входу в заклад. Як пише видання, найімовірніше, депутати вирішили "обмити" ухвалення закону про землю, який напередодні був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Заклад має два окремі входи в окремі зали: "Монтеккі" і "Капулетті". На фото видно, що в частині італійського ресторану "Монтеккі" – темно і закрито, в частині "Капулетті" всередині видно, як ходять офіціанти.

"Обмивали" закон про землю? "Слуг народу" засікли в ще одному ресторані Києва

Страна

"Обмивали" закон про землю? "Слуг народу" засікли в ще одному ресторані Києва

Страна

"Обмивали" закон про землю? "Слуг народу" засікли в ще одному ресторані Києва

Страна

Як пише видання, ресторан в карантин офіційно працює лише в режимі доставки. У ресторані подають італійську кухню: салати, пасту, піцу, супи. Наприклад, салат з телятиною гриль, артишоками, овочами і руколою коштує 329 грн, паста з м'ясом кролика 299 грн, піца "Цезар" – 247 грн, різотто з морепродуктами – 345 грн, равіолі з бараниною – 194 грн.

"Обмивали" закон про землю? "Слуг народу" засікли в ще одному ресторані Києва

Страна

"Обмивали" закон про землю? "Слуг народу" засікли в ще одному ресторані Києва

Страна

Пізніше до закладу під'їхав наряд поліції. Маргарита Шол заявила, що прийшла в ресторан лише доставку забрати. "Я ж іногородній депутат, мені потрібно десь харчуватися", – сказала вона.

Правоохоронці заявили, що всередині закладу нікого з гостей не виявили. У той же час журналісти "Страны" не бачили, щоб хтось виходив.

"У зв'язку з цим є дві версії. Перша – вони вийшли через чорний хід у двір. Друга – вони сховалися в туалеті на час перевірки поліції (про це нам сказали знайомі цих депутатів). У будь-якому випадку, те, що поліцію не пускали більше 15 хвилин вказує на те, що в ресторані замітали сліди", – відзначили журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий продажный режим поцреотов.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
надо было за ППШ голосовать,а не за фотографов,актывистов и прочий сброд
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