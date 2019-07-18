Сенцова на Вишинського: у Зеленського запропонували Кремлю одночасний обмін

Офіс президента України Володимира Зеленського запропонував Росії обміняти Олега Сенцова на Кирила Вишинського.

Про це в Facebook повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель. Кремль закликав відпустити пропагандиста перед тим, як будуть звільнені українські моряки.

"В Офісі президента з великою зацікавленістю дізналися про пропозицію Російської Федерації щодо звільнення Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України. Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч – звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно", – написала Мендель.

Російські пропагандисти влаштували істерику через пропозицію Зеленського, назвавши українських політиків "терористами".

Вишинський і Сенцов mediananny.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський сказав, коли зустрінеться з Путіним. За словами президента, переговори повинні пройти в "нормандському форматі" за участю лідерів Німеччини і Франції.

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