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Сенцова на Вишинського: у Зеленського запропонували Кремлю одночасний обмін

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Офіс президента України Володимира Зеленського запропонував Росії обміняти Олега Сенцова на Кирила Вишинського.

Про це в Facebook повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель. Кремль закликав відпустити пропагандиста перед тим, як будуть звільнені українські моряки.

"В Офісі президента з великою зацікавленістю дізналися про пропозицію Російської Федерації щодо звільнення Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України. Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч – звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно", – написала Мендель.

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Російські пропагандисти влаштували істерику через пропозицію Зеленського, назвавши українських політиків "терористами".

Вишинський і Сенцов

Вишинський і Сенцов

mediananny.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський сказав, коли зустрінеться з Путіним. За словами президента, переговори повинні пройти в "нормандському форматі" за участю лідерів Німеччини і Франції.

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Теми
обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Олег Сенцов Юлія Мендель Кирило Вишинський Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Николаев Олег
Николаев Олег
Я не живу на Украине и поэтому не понимаю нюансов, которые понятны украинцам. Но менять своего гражданина на своих граждан - это моветон имхо. Хотя что такое моветон для страны, где матом говорят при детях? Они не джентльмены, это точно.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Спрашивается, зачем нам террориста менять на украинского диссидента? В Цеевропе инакомыслящих дохрена и больше, у нас столько Сенцовых нет!
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"обменять Олега Сенцова на Кирилла Вышинского" Гражданина Украины,на гражданина Украины???? Свидури,ну вы и хитрожопые!!!))))))))
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