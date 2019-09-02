Обміну не буде: у Росії зробили заяву про полонених українців

У понеділок, 2 вересня, не відбудеться обмін полоненими між Україною і Росією.

Про це повідомив адвокат Валентин Рибін, передає РИА Новости. Він додав, що в Росії чекають указу президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні не буде (обміну – Ред.). Поки не буде указу Зеленського про помилування, ніхто нікуди не поїде. Указу поки немає", – заявив Рибін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності. Повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися у різних джерелах ввечері 29 серпня.

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