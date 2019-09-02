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2 вересня • оновлено в 11:29
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/ Політика

Обміну не буде: у Росії зробили заяву про полонених українців

7.1т Читати матеріал російською

У понеділок, 2 вересня, не відбудеться обмін полоненими між Україною і Росією.

Про це повідомив адвокат Валентин Рибін, передає РИА Новости. Він додав, що в Росії чекають указу президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні не буде (обміну – Ред.). Поки не буде указу Зеленського про помилування, ніхто нікуди не поїде. Указу поки немає", – заявив Рибін.

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Олег Сенцов

Олег Сенцов

Цензор

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності. Повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися у різних джерелах ввечері 29 серпня.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Росія
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70rus xxx
70rus xxx
Как так,а "корр.нет"гутарил,что уже в К.уеве все.
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Mak Alex
Mak Alex
70rus xxx, ваш фюрер и на "Курске" не служил.Их нет,ини все погибли,и засмеялся,то майор какой то правда?
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70rus xxx
70rus xxx
Коваленко Николай, да,насчет петушатника.Ты про бойца ВСУ?Было,было дело.
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