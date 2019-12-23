Росія продовжує бити по Україні санкціями: нові правила в'їзду й обмеження

Економічна війна між Росією й Україною триває: країна-агресор ввела нові санкції, а з нашого боку відповіли забороною на виїзд до Росії без закордонного паспорта.

Експерти вважають, що такі "стусани" несуть у собі більше політичного, ніж економічного, а основна їх мета – показати невдоволення вибудовуванням діалогу між країнами.

Про те, як протікає і до чого призведе економічна війна - в матеріалі OBOZREVATEL.

Санкції – класичний інструмент в економічній війні

Які українські товари потрапили в розширений список санкцій Росії:

картон;

крохмаль, глюкоза і фруктоза;

медичні вироби (повітроводи, трубки, пальники, катетери, джгути і тд);

радіатори;

котли центрального опалення;

частини рідинних насосів.

Список виглядає досить дивним, та й товари, що потрапили в нього не виглядають критично важливими. Експерти вважають, що від таких обмежень не варто очікувати якихось наслідків, а самі санкції мають скоріше політичне забарвлення і покликані показати невдоволення веденням діалогу між країнами. Наприклад, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко передбачає, що це знак того, що Росія залишилася незадоволена зустріччю в Нормандські форматі.

"Такий крок Росії – це відповідь на розширення режиму українських санкцій і все це на тлі Нормандської зустрічі. Мабуть, так вони показують, що результатами не дуже задоволені", – поділився Капітоненко.

Санкції Росії проти України

До слова, розширення списку санкцій сталося за день до того, як в Україні анонсували заборону виїжджати в Росію без закордонного паспорта. Та й не так давно українська влада теж ударила санкціями по країні-агресору, додавши в свій список санкцій понад 100 компаній, які займалися в Криму незаконними розкопками, здійснювали теле- і радіомовлення та поставляли матеріали для російської "оборонки". Такі дзеркальні дії – стандартна практика, вважає глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Це така традиційна історія – дзеркальність. У нас у стосунках із Росією було кілька таких хвиль, коли або ми перші вводили санкції, вони відповідали, або вони. Зараз така ж дзеркальна ситуація", – розповів експерт.

Для української економіки не страшно

Нашкодити Україні ці санкції, на думку експертів, не зможуть – занадто незначні. Та й у самому крайньому випадку товари просто почнуть продавати в Росію через Білорусь або Молдову, вважає політолог Олександр Кочетков.

"Жодних наслідків. Якби мова йшла про якийсь прокат, якісь колеса, про щось велике – то так, а це мізерні цифри і носить якийсь символічний характер. Це слабка відповідь на те, що американці вводять санкції проти Росії. Вони абсолютно щиро вірять, що все, що відбувається в Україні пов'язане з американцями [...], а насправді більшість товару перемалюють на Білорусь. Підуть нібито від Білорусі чи Молдови", – розповів Кочетков.

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Санкції Росії проти України fakty.com.ua

Думки про безпеку для економіки дотримуються й інші експерти, відзначаючи, що Росія вже використовувала всі можливі інструменти в економічній війні і завдає шкоди сама собі.

"У Росії є великий обман щодо того, що ті санкції, які вони вводять, це нібито санкції Європи або Америки проти них. Насправді ж Росія рубає гілку, на якій сидить. Робить своїм громадянам гірше, роблячи вартість товарів дорожчою, а їх якість – гіршою", – поділився директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

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Повернення нормальних економічних відносин з Росією не буде

Ці політико-економічні відносини не налагодяться і в разі припинення війни на Донбасі, вважає Володимир Фесенко. Через російську агресію вони були зіпсовані в 2014 році і відтоді тільки погіршувалися, що логічно. Зараз, на думку експерта, вони перебувають на такому рівні, що відновлення ніколи не буде.

"Я не виключаю, що якщо раптом припиниться війна на Донбасі, то можливо, не одразу, але відновиться транспортне сполучення. Можуть бути зняті транзитні обмеження. [...] Якщо будуть вирішуватися політичні конфлікти, то це може вплинути і на поліпшення, пом'якшення економічних відносин. Але події, які відбулися в 2014 році настільки серйозні, що повернення до колишніх відносин точно не буде. Проблем накопичилося стільки, що просто розгребти їх буде складно – на це потрібні роки", – вважає експерт.

Однак, найближчим часом, найімовірніше, продовжаться ось такі символічні "стусани", а якихось серйозних санкцій чекати не варто. На думку Фесенка, навіть транзит газу, зрив якого зараз викликає величезну кількість побоювань, найімвірніше, не припинять. А якщо й обмежать, то тільки тимчасово.

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