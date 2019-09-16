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16 вересня • оновлено в 14:22
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Обмін всіх на всіх і повне розведення військ: Зеленський поставив завдання для "нормандської четвірки"

1.1т Читати матеріал російською

Головними темами обговорення "нормандської четвірки" повинні стати такі питання, як повний обмін полоненими, розведення військ уздовж всієї лінії вогню на Донбасі і проведення там виборів після виконання цієї вимоги.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою 16 сентября (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

"Головні кроки – це вирішення питання остаточного обміну всіх наших полонених. Всіх на всіх. Друге питання – остаточне вирішення з чіткими термінами розведення військ. Золоте, Петровське, а потім чіткі терміни, коли ми розводимо війська вздовж всієї території, нашої контактної лінії. Третє – якщо ми обговорюємо з вами вибори на окупованих територіях, ми повинні розуміти – виведення всіх військ з тимчасово окупованої території", – сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що зустріч в "нормандському форматі" у країні в стані війни не може проходити лише раз на три-чотири роки.

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Зустріч Зеленського з Чапутовою

Зустріч Зеленського з Чапутовою

Сайт президента України

Зустріч Зеленського з Чапутовою

Зустріч Зеленського з Чапутовою

Сайт президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Обмін полоненими Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Зузана Чапутова
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Это еще Зеля не встречался с нормандской четверкой....на сколько страниц, они нарежут задач гидранту ...И как Зеля собрался отводить украинские батальоны сс, если они ему не подчиняются дефакто???
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Вся Европа уже зашуршала над поставленными задачами Зе
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