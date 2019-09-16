Обмін всіх на всіх і повне розведення військ: Зеленський поставив завдання для "нормандської четвірки"

Головними темами обговорення "нормандської четвірки" повинні стати такі питання, як повний обмін полоненими, розведення військ уздовж всієї лінії вогню на Донбасі і проведення там виборів після виконання цієї вимоги.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою 16 сентября (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Головні кроки – це вирішення питання остаточного обміну всіх наших полонених. Всіх на всіх. Друге питання – остаточне вирішення з чіткими термінами розведення військ. Золоте, Петровське, а потім чіткі терміни, коли ми розводимо війська вздовж всієї території, нашої контактної лінії. Третє – якщо ми обговорюємо з вами вибори на окупованих територіях, ми повинні розуміти – виведення всіх військ з тимчасово окупованої території", – сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що зустріч в "нормандському форматі" у країні в стані війни не може проходити лише раз на три-чотири роки.

Зустріч Зеленського з Чапутовою Сайт президента України

Зустріч Зеленського з Чапутовою Сайт президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в Парижі.

"Нормандський формат" можуть розширити вже до грудня поточного року. До нього планується залучити США і Британію.

Український міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" у вересні.

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