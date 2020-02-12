Обмін води для Криму на Донбас: Арахамія виправдався за скандальний компроміс

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував свою скандальну заяву про компроміс щодо подачі води в анексований Крим в обмін на виведення військ Росії з Донбасу.

Своєю позицією в середу, 12 лютого, він поділився на сторінці в Facebook. За словами політика, доводиться виправдовуватися "за те, чого не було".

"У нашій фракції ніколи не порушувалося питання про відновлення водопостачання в Крим. Наша позиція була і залишається незмінною – Автономна Республіка Крим є незаконно анексованою частиною України, відновлення суверенітету над якою ми будемо домагатися всіма законними способами", – підкреслив Арахамія.

Арахамія виправдався за скандальний компроміс щодо Криму Фокус

Нардеп запевнив, що ідея про відновлення поставок води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу, нібито не його.

"Якщо ви уважно подивитеся ефір, то побачите, що таку постановку питання озвучив ведучий і запитав, яка моя особиста думка з цього приводу. Ви можете в цьому самі переконатися, подивіться це відео 05 хв 07 сек", – відхрестився він від заяви.

"Питання було сформульовано так, що альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що буду вважати це достатнім компромісом. І тричі! повторив, що це моя особиста позиція", – акцентував він.

За словами Арахамії, питання компромісів – дуже складне. "Хтось вважає, що нехай краще ллється вода, ніж проливається кров солдатів. Хтось із цим категорично не згоден. Але всі ми точно згодні з тим, що хочемо кращого майбутнього для своєї країни, але не за рахунок поступок у питанні суверенітету і територіальної цілісності", – пояснив він.

"Сьогодні, коли я не в прямому ефірі, я скажу, що за таким нібито простим питанням як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст. І на нього не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє", – продовжив він.

"Окремо хочу принести вибачення громадянам України, переселенцям, кримчанам, яких могли образити мої слова, навіть не дивлячись на те, що вони були вирвані із загального контексту і насправді були трактуванням припущень, озвучених не мною. Я ріс у Миколаєві, кримчани – наші сусіди. Я дуже люблю Крим, і ми ніколи не допустимо будь-яких форм легалізації незаконної анексії наших територій. Крим був, є і буде частиною України", – резюмував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше глава бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.

Маючи на увазі півострів, він сказав про продаж "у Росію", проте потім виправив свою помилку.

Пізніше він заявив, що питання продажу води в Крим більше не обговорюється.

Арахамія, роблячи заяву про можливість компромісу з водою для півострова, наголошував, що це його особиста думка.

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