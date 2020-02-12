Головна Новини
12 лютого • оновлено в 18:43
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Обмін води для Криму на Донбас: Арахамія виправдався за скандальний компроміс

1.7т
Читати матеріал російською

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував свою скандальну заяву про компроміс щодо подачі води в анексований Крим в обмін на виведення військ Росії з Донбасу.

Своєю позицією в середу, 12 лютого, він поділився на сторінці в Facebook. За словами політика, доводиться виправдовуватися "за те, чого не було".

"У нашій фракції ніколи не порушувалося питання про відновлення водопостачання в Крим. Наша позиція була і залишається незмінною – Автономна Республіка Крим є незаконно анексованою частиною України, відновлення суверенітету над якою ми будемо домагатися всіма законними способами", – підкреслив Арахамія.

Новини
"Українці батьківщиною не торгують!" Ідея Арахамії щодо Криму викликала шквал критики

Арахамія виправдався за скандальний компроміс щодо Криму

Арахамія виправдався за скандальний компроміс щодо Криму

Фокус

Нардеп запевнив, що ідея про відновлення поставок води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу, нібито не його.

"Якщо ви уважно подивитеся ефір, то побачите, що таку постановку питання озвучив ведучий і запитав, яка моя особиста думка з цього приводу. Ви можете в цьому самі переконатися, подивіться це відео 05 хв 07 сек", – відхрестився він від заяви.

"Питання було сформульовано так, що альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що буду вважати це достатнім компромісом. І тричі! повторив, що це моя особиста позиція", – акцентував він.

За словами Арахамії, питання компромісів – дуже складне. "Хтось вважає, що нехай краще ллється вода, ніж проливається кров солдатів. Хтось із цим категорично не згоден. Але всі ми точно згодні з тим, що хочемо кращого майбутнього для своєї країни, але не за рахунок поступок у питанні суверенітету і територіальної цілісності", – пояснив він.

"Сьогодні, коли я не в прямому ефірі, я скажу, що за таким нібито простим питанням як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст. І на нього не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє", – продовжив він.

"Окремо хочу принести вибачення громадянам України, переселенцям, кримчанам, яких могли образити мої слова, навіть не дивлячись на те, що вони були вирвані із загального контексту і насправді були трактуванням припущень, озвучених не мною. Я ріс у Миколаєві, кримчани – наші сусіди. Я дуже люблю Крим, і ми ніколи не допустимо будь-яких форм легалізації незаконної анексії наших територій. Крим був, є і буде частиною України", – резюмував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Крим без води Крим
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
22
10
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Слился Александр Родионович Бородач.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
семенов Александр
семенов Александр
Наша позиция неизменна, Крим цэ "УкрайинА!!! Там живут граждане Украины!!!!! Именно поэтому, воду в Крым подавать не будем!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Я не я и хата не моя... Государственный деятель... одно из первых лиц...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги