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Обмін Вишинського на Сенцова: Зеленський послав чіткий сигнал Кремлю

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Україна готова обміняти режисера, в'язня Кремля Олега Сенцова на скандального редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі 19 липня із керівництвом Міноборони та Генштабу ЗСУ (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Якщо ми говоримо про добру волю, і ми дійсно бажаємо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського поміняти. Сенцов – це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але це – не розмінна монета", – сказав він.

За словами президента, кінцевою метою України є повернення з РФ усіх утримуваних там політв'язнів і українських військових.

"Якщо це такі перші кроки – ми готові", – наголосив він.

Вишинський і Сенцов

Вишинський і Сенцов

колаж

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський і Руслан Хомчак

Володимир Зеленський і Руслан Хомчак

Зеленський уточнив, що питання обміну не поширюються на захоплених у кінці минулого року в районі Керченської протоки і незаконно утримуваних під арештом 24 українських військових моряків.

"Дивіться: ми не говоримо про обмін щодо наших моряків, яких нам мають повернути", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше обмін Олега Сенцова на Кирила Вишинського запропонував офіс президента України.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особи
Володимир Зеленський Олег Сенцов Кирило Вишинський
Місце
Україна
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Александров Сергей
Александров Сергей
Шут послал сигнал Кремлю. Кремль послал Шута на х@й.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
а вы Сенцова спросили хочет он
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Террористическое сообщество под названием "украина" берет заложников для последующего обмена на своих подельников. Если обменяют заложника Вышинского на террориста Сенцова, "украина" ещё кого-нибудь захватит в заложники. Надо кончать эту террористическую банду.
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