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8 вересня • оновлено в 11:11
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Обмін відбувся: українці прилетіли в "Бориспіль"

45.2т Читати матеріал російською

Спецборт з українцями, які були звільнені в Москві в результаті обміну полоненими, прибув в аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.

Першим до літака підійшов президент України Володимир Зеленський. З трапа зійшов звільнений Павло Гриб. Далі з літака з'явилися захоплені Росією моряки. Вони по черзі підійшли до глави держави і обійняли його.

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Обмін відбувся: українці прилетіли в "Бориспіль"

Далі українці вирушили до своїх рідних. Зі сльозами на очах натовп зустрів Героїв. Після зустрічі зі звільненими українцями Зеленський зняв із руки браслети з їх іменами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився ексклюзивний список звільнених українців.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Місце
Україна
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Ну теперь всем 35 хероям можно вечерок погулять по Хуиву,насрать полные шаровары,спеть щеневмерлу,а завтра на работу-чистить польские сортиры.
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Край Віктор
Край Віктор
Жизни людей-самое главное в этой долбаной войне. Виват Зеленскому!
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Махов Макс
Махов Макс
Кастрация президента К*цапии Путина-Х*йло прошла успешно. Бгггггаааа
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