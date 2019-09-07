Обмін відбувся: українці прилетіли в "Бориспіль"

Спецборт з українцями, які були звільнені в Москві в результаті обміну полоненими, прибув в аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.

Першим до літака підійшов президент України Володимир Зеленський. З трапа зійшов звільнений Павло Гриб. Далі з літака з'явилися захоплені Росією моряки. Вони по черзі підійшли до глави держави і обійняли його.

Далі українці вирушили до своїх рідних. Зі сльозами на очах натовп зустрів Героїв. Після зустрічі зі звільненими українцями Зеленський зняв із руки браслети з їх іменами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився ексклюзивний список звільнених українців.

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