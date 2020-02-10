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10 лютого • оновлено в 19:02
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Обмін послами з Росією: в МЗС відповіли на замашки Лаврова

11.8т
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Україна не планує відновлювати взаємну роботу посольств в Україні та Росії, а також призначати посла в РФ у найближчому майбутньому.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ, передають "Українські новини". У відомстві прокоментували слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про новий старт дипломатичних відносин.

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"Заповнення вакантної посади керівника дипломатичної установи України в РФ наразі не планується", – йдеться в повідомленні.

У МЗС України відповіли на пропозицію Лаврова

У МЗС України відповіли на пропозицію Лаврова

ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров заявив, що Росія Не проти обмінятися послами з Україною, щоб повноцінно відновити дипломатичні відносини з Києвом.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Лавров
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Москали полноценно только усираться умеют, в этом их никто не превзойдет, факт, вся история тому доказательство
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0
0
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в России на данный момент не планируется» - вероятно, по причине несостоятельности Украины как государства.
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6
3
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Русский Крымчанин ))) жри песок из крана с этими воплями тебе идёт
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1
0
Он Алекс
Он Алекс
Отлично
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3
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Он Алекс, нах так нах, попутного ветра в горбатую спину вам)
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