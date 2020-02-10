Обмін послами з Росією: в МЗС відповіли на замашки Лаврова

Україна не планує відновлювати взаємну роботу посольств в Україні та Росії, а також призначати посла в РФ у найближчому майбутньому.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ, передають "Українські новини". У відомстві прокоментували слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про новий старт дипломатичних відносин.

"Заповнення вакантної посади керівника дипломатичної установи України в РФ наразі не планується", – йдеться в повідомленні.

У МЗС України відповіли на пропозицію Лаврова ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров заявив, що Росія Не проти обмінятися послами з Україною, щоб повноцінно відновити дипломатичні відносини з Києвом.

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