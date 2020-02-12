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12 лютого • оновлено в 13:32
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Обмін послами з Росією: український дипломат відповів Лаврову

1.8т
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Обмін послами між Україною і Росією стане можливим після повернення Донбасу і Криму, а також виплати Кремлем компенсації за заподіяні збитки.

Про це заявив у ефірі ObozTV директор Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Сергій Корсунський, коментуючи слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про можливе відновлення дипломатичних відносин.

"Нехай спочатку вийдуть з Донбасу, повернуть Крим Україні, виплатять компенсації родинам загиблих, відновлять інфраструктуру, а після цього ми будемо готові відновити повноцінні дипломатичні відносини", – заявив Корсунський.

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Дипломат зазначив, що сьогодні відносини зберігаються виключно на рівні консульської допомоги, бо на території Росії перебуває дуже багато українців, зокрема у в'язницях.

"Я не можу собі уявити, за яких умов ми вдаватимемо, що всі питання зняті з 2014 року. Тому про обмін послами може йтися лише тоді, коли з боку Російської Федерації будуть зроблені кроки, які дозволять відновити дипломатичні відносини в повному обсязі. Сьогодні я не бачу ніяких передумов для цього", – підсумував він.

Обмін послами з Росією: український дипломат відповів Лаврову

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не проти повноцінно відновити дипломатичні відносини з Києвом. При цьому відповідальність за наявну ситуацію Лавров поклав на Україну.

У МЗС України відповіли на слова Лаврова, окресливши позицію Києва.

Після цього прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва і Київ не ведуть жодної предметної розмови щодо обміну послами.

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Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Сергій Корсунський Сергій Лавров
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Иди нах, мерин, китайцев катай, пукинская скотина
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Питон Каа
Питон Каа
А нам это надо? Никто не расстроится если и консула украинского в России не будет, как и российского на Украине.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Питон Каа вам никто ничего и не предлагает, это мерин ваш копытом скребется поскуливая
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Американского посла нет в Кукарине. США тоже должны xoxлам выплатить репарации?
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