Обмін послами з Росією: український дипломат відповів Лаврову

Обмін послами між Україною і Росією стане можливим після повернення Донбасу і Криму, а також виплати Кремлем компенсації за заподіяні збитки.

Про це заявив у ефірі ObozTV директор Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Сергій Корсунський, коментуючи слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про можливе відновлення дипломатичних відносин.

"Нехай спочатку вийдуть з Донбасу, повернуть Крим Україні, виплатять компенсації родинам загиблих, відновлять інфраструктуру, а після цього ми будемо готові відновити повноцінні дипломатичні відносини", – заявив Корсунський.

Дипломат зазначив, що сьогодні відносини зберігаються виключно на рівні консульської допомоги, бо на території Росії перебуває дуже багато українців, зокрема у в'язницях.

"Я не можу собі уявити, за яких умов ми вдаватимемо, що всі питання зняті з 2014 року. Тому про обмін послами може йтися лише тоді, коли з боку Російської Федерації будуть зроблені кроки, які дозволять відновити дипломатичні відносини в повному обсязі. Сьогодні я не бачу ніяких передумов для цього", – підсумував він.

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не проти повноцінно відновити дипломатичні відносини з Києвом. При цьому відповідальність за наявну ситуацію Лавров поклав на Україну.

У МЗС України відповіли на слова Лаврова, окресливши позицію Києва.

Після цього прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва і Київ не ведуть жодної предметної розмови щодо обміну послами.

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