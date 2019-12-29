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29 грудня • оновлено в 13:30
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Обмін полоненими: з'явився список перших звільнених українців

2.7т
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У неділю, 29 грудня, на КПВВ "майорських" під Горлівкою проходить обмін полоненими між Україною та самопроголошеними Л / ДНР. Перші 25 українців вже звільнені.

Близько 12:00 з автобуса випустили перших українських військовополонених. 25 осіб завели в намет, де представник однієї з самопроголошених республік перерахувала їх і озвучила імена.

Серед перших звільнених був Іван Дєєв і Юрій Євтушок, які раніше значилися в списках на обмін. Крім того, звільнені Едуард Алоян, Вікторія Вороніна, Тетяна Горбуліч, Володимир Данильченко, Юрій Євтушок, Валентина Єременко, Серегей Іванчук, Роман Картишко, Денис Олійник, Анастасія Мухіна, Олександр Павуків, Михайло Сікацкій, Анатолій Семеренко, Олена Сорокіна, Валерій Тарасюк, Андрій Яровий,

Обмін полоненими: з'явився список перших звільнених українців
Обмін полоненими: з'явився список перших звільнених українців
Обмін полоненими: з'явився список перших звільнених українців

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
військовополонені обмін
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Хо Хол
Хо Хол
Ни одного бурята что ли?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
С Донбасса в обмен идут исключительно преподаватели, профессора, художники, поэты и т.п. которые сажали розы, пели песни, читали лекции, восхваляли единство Украины...
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