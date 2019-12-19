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19 грудня • оновлено в 17:45
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Списки є! З'явилися нові дані про великий обмін полоненими

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Списки утримуваних осіб, яких готують до обміну полоненими між Україною і російськими окупантами, існують, проте вони перебувають на стадії доопрацювання.

Про це заявила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, ексомбудсменка Валерія Лутковська на брифінгу, який відбувся 19 грудня в Офісі президента (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Що стосується списків, вони є, звісно, ми працюємо з конкретними списками. Єдине, що я не буду говорити свідомо навіть цифри, зважаючи на те, що цифри змінюються постійно, ми весь час працюємо над тим, щоб підтвердити якомога більше людей", – сказала вона.

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Обмін полоненими: з'явилися дані про списки

Обмін полоненими: з'явилися дані про списки

Лутковська уточнила, що наразі триває активна робота зі встановлення українських громадян, які незаконно утримуються на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

Відповідаючи на питання про те, чи буде здійснений обмін до кінця року, вона сказала: "Це і є предметом наших переговорів, і щоб чітко сказати "так", треба використовувати всі можливості, які сьогодні надаються переговорній групі, зокрема шляхом відеоконференції".

Лутковська також розкрила деталі про осіб, яких планують звільнити. "Це ті, хто утримується на окупованій території і серед них є і цивільні, і військові", – сказала вона.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську в середу, 18 грудня, сторони не змогли домовитися щодо обміну полоненими. Водночас українська сторона заявила, що відбувався нормальний переговорний процес, і не було ніяких спроб "зірвати" його з боку представників ОРДЛО.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

  • У терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну з Києвом до кінця 2019 року. Так звана омбудсменка "республіки" Дарина Морозова зазначила, що планується обмін за формулою "88 на 53".

  • Зеленський сказав, що новий етап обміну полоненими між Україною і Росією здійснюватиметься в три кроки: спочатку обмін всіх встановлених, потім обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста, а потім повернення утримуваних осіб з Росії і окупованого Криму.

  • Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що найближчий обмін полоненими між Україною і РФ буде нерівним, оскільки у Києва вже немає достатнього обмінного фонду. У зв'язку з цим українська сторона готова йти на серйозні поступки агресору заради порятунку максимальної кількості своїх громадян.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Обмін полоненими Мирні переговори в Мінську
Особа
Валерія Лутковська
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Обмен между Украиной и "российскими оккупантами" проводится по схеме "украинцев на украинцев".
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