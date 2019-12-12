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13 грудня • оновлено в 02:26
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"Всіх на всіх": Зеленський розповів етапи та нюанси нового обміну полоненими

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Новий етап обміну полоненими між Україною та Росією буде здійснюватися в три етапи.

Про це в четвер, 12 листопада, заявив президент Володимир Зеленський в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу".

"Зараз має відбутися звільнення всіх встановлених. Це перший етап. До Нового року – ми віримо в це. 18 грудня в Мінську буде зустріч, засідання Тристоронньої контактної групи, де будуть обговорюватися ці списки", – сказав глава держави.

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За його словами, другим етапом стане обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

"Бойовики не допускали туди представників Червоного Хреста, щоб підтвердити ще списки, які у нас є, але вони не узгоджені тим боком. Тобто це буде другий крок", – сказав Зеленський.

Третій крок – повернення утримуваних осіб з Росії і окупованого Криму.

"Ми проговорили з президентом Російської Федерації, нам потрібно вирішити питання з громадянами України, які перебувають на території Росії і на території Криму. Це буде інший трек. Я думаю, його обговорюватимемо після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених", – зазначив український лідер.

Володимир Зеленський в "Право на владу"

Володимир Зеленський в "Право на владу"

ОП

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський підтвердив, що подав руку главі РФ Володимиру Путіну на саміті "нормандського формату".

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Українські політв'язні в Росії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
політика
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