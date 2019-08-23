Обмін полоненими з РФ: представник Кремля приїхала до Києва і зробила заяву

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова прибула до Києва для обговорення питання обміну полоненими.
Вона побувала в Лук'янівському СІЗО. На виході її запитали, чи бачилася вона з головним редактором "РИА Новости Украина" Кирилом Вишинським, але Москалькова відповідала стримано і з інтригою.
"Ми сьогодні проводимо велику і серйозну роботу, яка обов'язково буде віддана гласності і повідомлена журналістам. Тільки трохи терпіння", – заявила омбудсмен.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і РФ ведуть переговори щодо обміну полоненими за схемою 33 на 33, який може відбутися вже до кінця серпня – в 28-29 числах.
Серед тих, кого можуть повернути Україні – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також когось із полонених моряків.
Є чутки з приводу Олега Сенцова. Його обмін пов'язують із головним редактором "РИА Новости Украина" Кирилом Вишинським.
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