Обмін відбувся! Україна повернула 35 в'язнів Кремля: всі деталі

Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Так, Росія погодилася обміняти моряків, відпустивши їх під особисту поруку омбудсмена ВРУ Людмили Денисової. Це:

Андрій Артеменко

Віктор Беспальченко

Юрій Без'язичний

Юрій Будзило

Володимир Варімез

Михайло Власюк

Богдан Головаш

Денис Гриценко

Андрій Драч

В'ячеслав Зінченко

Владислав Костишин

Володимир Лісовий

Роман Мокряк

Олег Мельничук

Богдан Небилиця

Андрій Оприско

Сергій Попов

Євген Семидоцький

Василь Сорока

Володимир Терещенко

Андрій Шевченко

Сергій Цибізов

Сергій Чуліба

Андрій Ейдер

Прилетіли в Україну ще 11 громадян, незаконно утримуваних в Росії:

Балух Володимир

Сенцов Олег

Кольченко Олександр

Карпюк Микола

Клих Станіслав

Гриб Павло

Панов Євген

Сущенко Роман

Сизонович Олексій

Бекіров Едем

Панов Артур

Обмін полоненими відбувся 7 вересня РБК-Україна

Відео з аеропорту "Бориспіль":

OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається:

23:58 – У мережі з'явилося зворушливе відео з реакцією мами Олега Сенцова Людмили на повернення сина в Україну.

23:40 – Росія висунула Україні перші вимоги після обміну полоненими. Йдеться про Донбас.

23:02 – колишнього "прокурора" Криму Наталю Поклонську, яка "доклала руку" до арешту Олега Сенцова, розлютило його звільнення.

22:15 – Звільнений Микола Карпюк розповів, що генерал-лейтенант ФСБ зізнався йому в планах Росії захопити південь України.

22:01 – Володимир Зеленський відзначився символічним жестом в аеропорту – президент зняв браслети з іменами полонених українських моряків після їх звільнення.

21:38 – Як в'язні Кремля поверталися додому: Офіс президента показав неймовірні фото.

21:02 – Український політв'язень Станіслав Клих після обміну полоненими з РФ і проходження медобстеження був направлений до реанімації.

Станіслав Клих

20:34 – Звільнені моряки отримали нагороди та чергові військові звання у "Борисполі". Їх вручив командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко.

19:40 – Україна відмовилася повернути Росії одного ув'язненого – Руслана Гаджиєва. OBOZREVATEL дізнався, хто він і за що відбуває термін.

Руслан Гаджиєв MK.ru

19:23 – звільнених українців одразу з аеропорту "Бориспіль" відвезли до клініки "Феофанія". Лікар розказать, що там відбувалося.

18:54 – з'явилася реакція російського МЗС на обмін полоненими.

"Розглядаємо узгоджене взаємне звільнення осіб, які утримуються на території Росії і України, як позитивний сигнал, за яким повинні послідувати інші важливі кроки з виведення з глухого кута нинішньої ситуації в російсько-українських відносинах і реалізації Мінських угод.

18:10 – З'явилася реакція США та Європи. Там обмін полоненими назвали "першим кроком до миру", а також зажадали від Росії звільнити решту українців.

17:50 – З'ясувалося, що в РФ залишаються ще понад 110 полонених українців.

17:30 – Українців зворушило звільнення полонених. У мережі політики, журналісти, громадські діячі масово публікують фото.

17:20 – Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова показала фото з аеропорту "Бориспіль".

"Ми продовжуємо нашу боротьбу за кожного, хто потрапив в полон і все ще залишається на території РФ і Криму. Всі вони, без сумніву, будуть повернуті на рідну землю, в свої родини", – написала вона в Facebook.

16:00 – Українці в соцмережах не приховують радості через повернення в'язнів Кремля.

15:45 – Влада Росії дали перші коментарі щодо обміну полоненими, привітавши його результати і висловивши надію на подальші компроміси.

15:27 – Голландія офіційно зажадала від Росії видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, але офіційний представник російського МЗС Марія Захарова відмовилася відповідати на це питання.

У той же час Зеленський повідомив, що перед видачею терориста "ДНР" Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

14:25 – Володимир Зеленський заявив, що вони з Путіним виконали свої обіцянки щодо обміну. Повернення українських політв'язнів з Росії в Україну – це перший етап припинення війни, сказав він.

При цьому глава держави анонсував другий етап повернення полонених.

14:10 – Фото, на яких Сенцов і Кольченко в перші хвилини після прибуття в Україну.

Олег Сенцов

Олександр Кольченко

14:00 – Кадри, на яких видно, як в'язень Кремля Олег Сенцов виходить із літака, стануть історичними, немає сумнівів. Його зустрічала дочка Аліна. Вона відразу ж кинулася обіймати батька.

Олег Сенцов з дочкою в Борисполі Фото: Павло Чиков

13:50 – Зеленський символічно зняв жовті браслети, які він носив на підтримку українських полонених і віддав їх морякам.

Скріншот з відео

13:45 – З'явилися перші фото і відео українців, які повернулися на Батьківщину. Їх зустрічав особисто Володимир Зеленський. Також приїхали родичі і звичайні громадяни, які хотіли підтримати героїв.

Олег Сенцов вернулся домой Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

13:29 – Літак з нашими громадянами сів у "Борисполі".

13:23 – OBOZREVATEL дізнався ексклюзивний список звільнених українців.

13:12 – З'явилися кадри з аеропорту "Бориспіль", де приготувалися зустрічати полонених.

12:51 – Зеленський приїхав зустрічати українців в аеропорт "Бориспіль".

"Крим.Реаліі"

12:49 – Володимир Зеленський помилував указом 16 росіян, серед них три жінки.

12:38 – Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що зустріч українських громадян, які повертаються з Росії, пройде в залі офіційних делегацій. Чи буде на ній присутній сам президент України Володимир Зеленський, не повідомляється.

12:33 – Президент Росії Володимир Путін помилував 11 громадян України. У їх числі політв'язень режисер Олег Сенцов.

12:27 – Працівники Офісу президента України Володимира Зеленського Кирило Тимошенко і Андрій Єрмак виклали фото з російського аеропорту Внуково з підписом "Зустрічайте". ОБМІН БУДЕ!

12:00 – Кореспондент OBOZREVATEL повідомив про прибуття в аеропорт "Бориспіль" глави СБУ Івана Баканова і пресслужби президента Володимира Зеленського. Очікують приїзду і глави держави.

11:52 – За даними Коца, звільнений терорист "ДНР", свідок у справі катастрофи рейсу MH17 Володимир Цемах на борту літака в Москву.

11:51 – У "Бориспіль" прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Telegram-канал Klymenko Time

11:45 – Адвокат моряків Микола Полозов заявив, що їх відпустили з-під слідства під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денісової.

11:44 – Зробив фото перед літаком ще один росіянин – Ігор Кімаковський (Залізний Зек).

11:41 – Кирило Вишинський показав фото з аеропорту "Бориспіль" на трапі літака.

11:17 – Джерело ТАСС повідомило, що спецборт спеціального льотного загону "Росія" Ту-204 прибув до Києва порожнім, громадян України, які підлягають обміну, на борту не було. Відзначається, що близько 30 українців залишилися у "Внуково".

11:11 – Адвокат ув'язненого Романа Сущенка Марк Фейгін оприлюднив свої дані про обмін.

За моїми даними обмін на 35 осіб. 24 моряка і 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сізоновіч, Балух, Артур Панов, Бекіров. - Mark Feygin (@FeyginMark) September 7, 2019

11:04 – Агенство Ruptly опублікувало фото, зроблене Кирилом Вишинським в аеропорту "Бориспіль" перед вильотом.

Ruptly

11:01 – Опубліковано відео приземлення російського літака в Україні.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8 - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019

10:50 – Український журналіст Андрій Цаплієнко показав фото літака з російським триколором в аеропорту Борисполя.

З'явилося і відео з автобусом з росіянами в "Борисполі".

До воєнного аеродрому в Борисполі приїхав автобус pic.twitter.com/l55k8Lqw4C — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

10:47 – Опубліковано список громадян Росії, які будуть обміняні на українських політв'язнів. У переліку 12 імен. Офіційного підтвердження обміну саме цих осіб немає.

10:45 – Російський журналіст Олександр Коц показав одну з росіянок, яка, ймовірно, буде обміняна.

Telegram Олександра Коца

10:41 – У Росії повідомили, що на борту літака з України 33 особи.

10:38 – Стало відомо, що рідних утримуваних в Росії українців почали відвозити на автобусах від офісу омбудсмена.

Крим.Реаліі

10:36 – "РИА Новости" повідомили про те, що борт із росіянами вилетів до Москви.

10:33 – За даними росЗМІ, літак з українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Скріншот

10:27 – Російський пропагандист Дмитро Кисельов повідомив, що Кирила Вишинського незабаром відправлять літаком із Києва в Москву.

"Побажав гарного польоту і м'якої посадки в Москві. Чекаємо з нетерпінням", – сказав він "РИА Новости".

10:23 – В Telegram-каналі White Kyiv забили на сполох через можливі зміни в курсі літака з Росії.

10:20 – Адвокат українських полонених моряків Микола Полозов підтвердив початок обміну полоненими між Україною і Росією.

10:06 – За даними порталу Flightradar, літак спеціального льотного загону "Росія" Ту-204-300 перетнув російсько-український кордон.

Скріншот

Скріншот

10:04 – З'явилися фото російських громадян в автобусі, який відправився в аеропорт.

Комсомольская правда

10:02 – В аеропорту "Бориспіль" показали літак для росіян.

Комсомольская правда

Комсомольская правда

10:00 – У Києві біля офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини почали збиратися родичі утримуваних в Росії громадян України. На місце прибули дочка і сестра українського режисера Олега Сенцова, родичі затриманих нібито за підготовку теракту Євгена Панова і Олексія Сізановіча.

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю"



К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.



На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича. pic.twitter.com/ouLMrlCW0h — Крым.Реалии (@krymrealii) September 7, 2019

10:00 – У Києві біля офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини почали збиратися родичі утримуваних в Росії громадян України. На місце прибули дочка і сестра українського режисера Олега Сенцова, родичі затриманих нібито за підготовку теракту Євгена Панова і Олексія Сізановіча.

9:57 – У Telegram-каналі "Борода вещает" з'явилося фото російського літака, який нібито підготували для українців.

Telegram-канал "Борода вещает"

9:55 – У Росії повідомили, що Кирила Вишинського і Володимира Цемаха в автобусах немає. "Якщо вони беруть участь в обміні, то їх привезли окремо", – припустив Коц.

9:35 – Коц повідомив, що українські автобуси також наблизилися до аеропорту "Бориспіль".

9:30 – РосЗМІ показали фото і відео, на яких автобуси виїхали з СІЗО "Лефортово" і під'їхали до аеропорту "Внуково-2".

ТАСС

ТАСС

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу pic.twitter.com/jDmrZRLRaq — РИА Новости (@rianru) September 7, 2019

Автобусы, предположительно, с украинскими военными, выехавшие из СИЗО "Лефортово", на подъезде к аэропорту Внуково-2



Видео: Ruptly pic.twitter.com/EP6S4VmUPC — RT на русском (@RT_russian) September 7, 2019

09:20 – Російський журналіст Олександр Коц також повідомив, що з санаторію під Києвом теж виїхали автобуси у напрямку до аеропорту.

08:50 – Зі слідчого ізолятора "Лефортово" у Москві виїхав автобус, на якому, ймовірно, вивезли українських полонених, які включені списки на обмін. Фото опублікувала вранці в суботу, 7 вересня, "Страна".

07:00 – У російських ЗМІ триває загострення пристрастей навколо обміну полоненими. Зокрема, з'явилася інформація, що одночасно з Внуково і Борисполя приблизно о 09: 00-09: 30 за місцевим часом нібито вилетить два борти президентських авіазагонів: російський ТУ-204 (реєстраційний номер RA-64058) і український АН-148 (реєстраційний номер UR-UKR). Ясна річ, офіційного підтвердження цьому немає.

01:25 – Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією почнеться в найближчі години, стверджує адвокат росіян, які перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін.

01:05 – Процес обміну утримуваними особами між Україною і Росією показав, що з Кремлем "дуже важко" вести переговори, і в цьому вже встигли переконатися представники нової української влади. Таке заяву зробив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, коментуючи повідомлення про можливий обмін полоненими: "Я думаю, що українські лідери повинні знайти шлях повернути ув'язнених, і іноді це означає важкі компроміси.

23:04 – Адвокат політв'язня Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що вісім українців, які включені в списки на обмін, все ще перебувають у московському СІЗО "Лефортово", проте захисників до них не пускають.

22:40 – У Росії продовжилася масова істерія. Топові ЗМІ почали розганяти інформацію про те, що Зеленський пообіцяв провести обмін вночі 7 вересня. Відповідний матеріал випустила радіостанція "Говорит Москва", посилаючись на "РИА Новости".

22:38 – Тим часом ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала про ще одного в'язня Кремля – Олександра Шумкова. "Українець подав до суду на адміністрацію російської колонії за незаконне утримання його в ШІЗО. Суд не задовольнив жодного клопотання. Але Шумков продовжує боротися", – написала вона.

Росія забирає у бранців свободу, но НЕ может відняті Гідність. Українець Олександр Шумков подавши до суду на адміністрацію російської КОЛОНІЇ за незаконне Утримання его в ШІЗО. Суд не задовольнів жодних клопотання. Альо Шумков продолжает боротися. #FreeShumkov pic.twitter.com/gK1C6rX7SK - Уляна Супрун (@usuprun) September 6, 2019

22:30 – Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що не може коментувати взаємне звільнення утримуваних осіб із Російською Федерацією.

22:00 – Російські ЗМІ, які блискавично поширили некоректну інформацію, виправдалися. Так, наприклад пропагандистський ресурс RT, пояснив прокол, написавши: "Вечір п'ятниці такий вечір п'ятниці".

21:46 – "Интерфакс" поширив дані про завершення обміну, посилаючись на Зеленського. "Всі, кого повинні обміняти, станом на 18:00 п'ятниці доставлені в пункти обміну", – процитувало видання. Стверджується, що Україна і Росія домовилися про формулу "35 на 35" або "42 на 40".

Скріншот

Інформація з'явилася на неофіційному акаунті Скріншот

18:00 – Про те, що обмін може відбутися 7 вересня, заявив адвокат росіян Валентин Рибін. За даними правозахисника, в пункт збору осіб, які беруть участь в обміні, станом на 16.45 6 вересня доставили всіх ув'язнених, крім одного – Руслана Гаджиєва.

Також адвокат розповів, що Зеленський помилував 12 росіян, однак указ глави держави поки не був оприлюднений.

Що відбувалося раніше

У мережі з'явилася інформація, що 35 українських політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії, повинні повернутися на батьківщину 30-31 серпня.

Першим з українських джерел про це на сторінці в Facebook написав новообраний генеральний прокурор Руслан Рябошапка (з посиланням на співробітницю Верховної Ради України Анну Ісламову).

Незабаром дані про завершення обміну спростували в Офісі Зеленського.

Преса і родичі кілька разів збиралися в аеропортах зустрічати полонених, проте обіцяні літаки так і не приземлилися ні в Києві, ні в Москві.

5 вересня голова політради партії "Опозиційна платформа – за життя", кум Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив про швидке завершення переговорів про обмін полоненими між Москвою і Києвом.

У свою чергу, український адвокат Валентин Рибін сказав, що жодних зрушень із питання обміну ув'язненими до 5 вересня не було.

У той же день президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував обмін полоненими між Росією і Україною, заявивши, що процес добігає кінця.

Головний козир Путіна в обміні

Заяви російського президента про завершення процесу обміну і нормалізацію відносин двох країн прозвучали на тлі знакового сигналу з Києва. Зокрема, мова йде про те, що Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін нібито вимагає видачі саме Цемаха.

Причиною назвали те, що російський президент хоче з його допомогою показати, що війна в Україні нібито "громадянська" і відбілити себе перед світовою спільнотою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заявили, що при обміні українських полонених на російських може бути використана нова схема, при якій засуджені повернуться на батьківщину з копіями їх кримінальних справ, а за злочини їх засудять заочно.

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