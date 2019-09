Обмін відбувся! Україна повернула 35 в'язнів Кремля: всі деталі

Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Так, Росія погодилася обміняти моряків, відпустивши їх під особисту поруку омбудсмена ВРУ Людмили Денисової. Це:

Прилетіли в Україну ще 11 громадян, незаконно утримуваних в Росії:

Відео з аеропорту "Бориспіль":

23:58 – У мережі з'явилося зворушливе відео з реакцією мами Олега Сенцова Людмили на повернення сина в Україну.

23:40 – Росія висунула Україні перші вимоги після обміну полоненими. Йдеться про Донбас.

23:02 – колишнього "прокурора" Криму Наталю Поклонську, яка "доклала руку" до арешту Олега Сенцова, розлютило його звільнення.

22:15 – Звільнений Микола Карпюк розповів, що генерал-лейтенант ФСБ зізнався йому в планах Росії захопити південь України.

22:01 – Володимир Зеленський відзначився символічним жестом в аеропорту – президент зняв браслети з іменами полонених українських моряків після їх звільнення.

21:38 – Як в'язні Кремля поверталися додому: Офіс президента показав неймовірні фото.

21:02 – Український політв'язень Станіслав Клих після обміну полоненими з РФ і проходження медобстеження був направлений до реанімації.

20:34 – Звільнені моряки отримали нагороди та чергові військові звання у "Борисполі". Їх вручив командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко.

19:40 – Україна відмовилася повернути Росії одного ув'язненого – Руслана Гаджиєва. OBOZREVATEL дізнався, хто він і за що відбуває термін.

19:23 – звільнених українців одразу з аеропорту "Бориспіль" відвезли до клініки "Феофанія". Лікар розказать, що там відбувалося.

18:54 – з'явилася реакція російського МЗС на обмін полоненими.

"Розглядаємо узгоджене взаємне звільнення осіб, які утримуються на території Росії і України, як позитивний сигнал, за яким повинні послідувати інші важливі кроки з виведення з глухого кута нинішньої ситуації в російсько-українських відносинах і реалізації Мінських угод.

18:10 – З'явилася реакція США та Європи. Там обмін полоненими назвали "першим кроком до миру", а також зажадали від Росії звільнити решту українців.

17:50 – З'ясувалося, що в РФ залишаються ще понад 110 полонених українців.

17:30 – Українців зворушило звільнення полонених. У мережі політики, журналісти, громадські діячі масово публікують фото.

17:20 – Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова показала фото з аеропорту "Бориспіль".

"Ми продовжуємо нашу боротьбу за кожного, хто потрапив в полон і все ще залишається на території РФ і Криму. Всі вони, без сумніву, будуть повернуті на рідну землю, в свої родини", – написала вона в Facebook.

16:00 – Українці в соцмережах не приховують радості через повернення в'язнів Кремля.

15:45 – Влада Росії дали перші коментарі щодо обміну полоненими, привітавши його результати і висловивши надію на подальші компроміси.

15:27 – Голландія офіційно зажадала від Росії видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, але офіційний представник російського МЗС Марія Захарова відмовилася відповідати на це питання.

У той же час Зеленський повідомив, що перед видачею терориста "ДНР" Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

14:25 – Володимир Зеленський заявив, що вони з Путіним виконали свої обіцянки щодо обміну. Повернення українських політв'язнів з Росії в Україну – це перший етап припинення війни, сказав він.

При цьому глава держави анонсував другий етап повернення полонених.

14:10 – Фото, на яких Сенцов і Кольченко в перші хвилини після прибуття в Україну.

14:00 – Кадри, на яких видно, як в'язень Кремля Олег Сенцов виходить із літака, стануть історичними, немає сумнівів. Його зустрічала дочка Аліна. Вона відразу ж кинулася обіймати батька.

13:50 – Зеленський символічно зняв жовті браслети, які він носив на підтримку українських полонених і віддав їх морякам.

13:45 – З'явилися перші фото і відео українців, які повернулися на Батьківщину. Їх зустрічав особисто Володимир Зеленський. Також приїхали родичі і звичайні громадяни, які хотіли підтримати героїв.

13:29 – Літак з нашими громадянами сів у "Борисполі".

13:23 – OBOZREVATEL дізнався ексклюзивний список звільнених українців.

13:12 – З'явилися кадри з аеропорту "Бориспіль", де приготувалися зустрічати полонених.

12:51 – Зеленський приїхав зустрічати українців в аеропорт "Бориспіль".

12:49 – Володимир Зеленський помилував указом 16 росіян, серед них три жінки.

12:38 – Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що зустріч українських громадян, які повертаються з Росії, пройде в залі офіційних делегацій. Чи буде на ній присутній сам президент України Володимир Зеленський, не повідомляється.

12:33 – Президент Росії Володимир Путін помилував 11 громадян України. У їх числі політв'язень режисер Олег Сенцов.

12:27 – Працівники Офісу президента України Володимира Зеленського Кирило Тимошенко і Андрій Єрмак виклали фото з російського аеропорту Внуково з підписом "Зустрічайте". ОБМІН БУДЕ!

12:00 – Кореспондент OBOZREVATEL повідомив про прибуття в аеропорт "Бориспіль" глави СБУ Івана Баканова і пресслужби президента Володимира Зеленського. Очікують приїзду і глави держави.

11:52 – За даними Коца, звільнений терорист "ДНР", свідок у справі катастрофи рейсу MH17 Володимир Цемах на борту літака в Москву.

11:51 – У "Бориспіль" прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

11:45 – Адвокат моряків Микола Полозов заявив, що їх відпустили з-під слідства під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денісової.

11:44 – Зробив фото перед літаком ще один росіянин – Ігор Кімаковський (Залізний Зек).

11:41 – Кирило Вишинський показав фото з аеропорту "Бориспіль" на трапі літака.

11:17 – Джерело ТАСС повідомило, що спецборт спеціального льотного загону "Росія" Ту-204 прибув до Києва порожнім, громадян України, які підлягають обміну, на борту не було. Відзначається, що близько 30 українців залишилися у "Внуково".

11:11 – Адвокат ув'язненого Романа Сущенка Марк Фейгін оприлюднив свої дані про обмін.

11:04 – Агенство Ruptly опублікувало фото, зроблене Кирилом Вишинським в аеропорту "Бориспіль" перед вильотом.

11:01 – Опубліковано відео приземлення російського літака в Україні.

