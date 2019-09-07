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8 вересня • оновлено в 11:04
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Обмін полоненими: в СБУ зробили гучну заяву про витівки Медведчука

273.3т Читати матеріал російською

Поїздки одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука в Росію є його власною ініціативою заради політичного піару.

Як передає "Інтерфакс-Україна", глава СБУ Іван Баканов повідомив, що кум Путіна не був притягнутий до процесу обміну полоненими між РФ і Україною.

Він підкреслив, що в Москву Медведчук їздив самостійно, не представляючи Україну. "Всі його поїздки в Росію були його власно. PR-ініціативою", - заявив Баканов.

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Баканов висловився про Медведчука

Баканов висловився про Медведчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що володіє інформацією про те, скільки грошей і з якої країни надходить для фінансування партії "Опозиційна платформа - За життя". За його словами, ця історія "погано закінчиться" для Медведчука.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Іван Баканов Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України "Опозиційна платформа - За життя"
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Kozjun Vasil
Kozjun Vasil
А то никто не знает кто финансирует Бойка, Рябиновича, Медведчука! Всем известно откуда деньги. Что время когда эта троица жирует, в России простым людям есть незачто купить.
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Скоро Путин Медведчука назначит управляющим украинской губернией, Краснодарского края..
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Уваров Николай
Уваров Николай
Медведчука на кол.
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