Обмін полоненими: в СБУ зробили гучну заяву про витівки Медведчука

Поїздки одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука в Росію є його власною ініціативою заради політичного піару.

Як передає "Інтерфакс-Україна", глава СБУ Іван Баканов повідомив, що кум Путіна не був притягнутий до процесу обміну полоненими між РФ і Україною.

Він підкреслив, що в Москву Медведчук їздив самостійно, не представляючи Україну. "Всі його поїздки в Росію були його власно. PR-ініціативою", - заявив Баканов.

Баканов висловився про Медведчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що володіє інформацією про те, скільки грошей і з якої країни надходить для фінансування партії "Опозиційна платформа - За життя". За його словами, ця історія "погано закінчиться" для Медведчука.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!