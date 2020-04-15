Обмін полоненими: у Зеленського зробили важливу заяву

В Офісі президента заявили, що інформація про те, що обмін утримуваних осіб між Україною та терористами "Л/ДНР" вже йде, не відповідає дійсності.

Разом із тим, там зазначили, що черговий етап взаємного звільнення полонених справді готується. Про це йдеться у повідомленні ОП у Facebook.

Нині тривають останні узгодження за списком і щодо логістики. Саме звільнення відбуватиметься найближчим часом. Дата постійно уточнюється, пояснили в Офісі президента.

В ОП також пояснили, що процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.

"На превеликий жаль, взаємне звільнення складне та потребує додаткових узгоджень. До того ж цього разу процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантинних обмежень і тому вимагає обов'язкової попередньої організації обсервації для наших громадян, яких ми забираємо", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна чекає від Росії підтвердження про обмін полоненими з "Л/ДНР", який має відбутися до 17 квітня.

Водночас він відзначив, що вільній Україні повернуть тільки деяких людей, без застосування формули "всіх на всіх".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!