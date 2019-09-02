Обмін полоненими: у Зеленського виступили з обнадійливою заявою

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією відбудеться найближчим часом.
У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він зазначив, що може підтвердити офіційну заяву Офісу президента.
"Це дуже делікатна тема, і я хотів би попросити всіх не поширювати фейкові новини, а також інформаційні повідомлення, засновані на непідтверджених даних", – сказав Єрмак.
Андрій Єрмак
Вести
"У телефонній розмові двох президентів (Зеленського і Путіна. – Ред.), сам факт якого я підтримую, ця тема обговорювалася, і у мене є велика надія на те, що це трапиться найближчим часом. Робота ведеться, запевняю вас", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.
Офіс президента України заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності.
Повідомлення про активізацію обмінного процесу почали з'являтися у різних джерелах увечері 29 серпня.
Адвокат Валентин Рибін заявив, що 2 вересня не відбудеться обмін полоненими між Україною і Росією.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".