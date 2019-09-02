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2 вересня • оновлено в 11:27
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/ Політика

Обмін полоненими: у Зеленського виступили з обнадійливою заявою

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Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією відбудеться найближчим часом.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він зазначив, що може підтвердити офіційну заяву Офісу президента.

"Це дуже делікатна тема, і я хотів би попросити всіх не поширювати фейкові новини, а також інформаційні повідомлення, засновані на непідтверджених даних", – сказав Єрмак.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

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"У телефонній розмові двох президентів (Зеленського і Путіна. – Ред.), сам факт якого я підтримую, ця тема обговорювалася, і у мене є велика надія на те, що це трапиться найближчим часом. Робота ведеться, запевняю вас", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
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