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9 вересня • оновлено в 10:56
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Обмін полоненими: розкрита роль Медведчука

4.2т Читати матеріал російською

Один із лідерів "ОПЗЖ" Віктор Медведчук не брав ніякої участі у звільненні українських полонених.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який очолював робочу групу, що займалася питаннями обміну полонених.

Він додав, що позиція президента України Володимира Зеленського – не привертати Медведчука до будь-яких процесів.

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"Я не знаю про якісь спроби, але знаю позицію нашого президента. Він заявляв багато разів про те, що ніяких залучень пана Медведчука у жодні процеси він не передбачає. І тому я можу сказати, що ніякої участі пан Медведчук не брав, ніколи ми з ним не зустрічалися, не розмовляли. Вважаю, що всі його вояжі в Росію – це його особистий піар", – повідомив Єрмак.

Він підкреслив, що не знає, хто намагався зірвати обмін.

"Ви самі бачили, що десь за тиждень до того, коли стала відома дата звільнення, хтось запустив у пресу дезінформацію. У мене немає доказів, хто намагався все зірвати. Але можу відверто сказати, що, справді, є сили, тут всередині країни, які не були зацікавлені у звільненні. На щастя, у нас є новий президент, який виконує те, що пообіцяв. Вважаю, що це велика його перемога", – заявив Єрмак.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

24 канал

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
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