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8 вересня • оновлено в 11:22
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"Обмін полоненими під загрозою": адвокат росіян назвав суперечливе ім'я

28.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський помилував 12 осіб, переговори про обмін яких ведуть Київ і Москва, проте процес нібито може зірватися.

Про це заявив адвокат росіян, які перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін у відеозверненні, опублікованому в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У пункті збору осіб, які беруть участь в обміні, присутні практично всі за списком, погодженим раніше. Українська сторона, враховуючи той факт, що в пункт збору доставляються особи, щодо яких є указ президента про помилування, виконала практично всі свої зобов'язання, досягнуті на переговорах", – запевнив він.

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Рибін заявив про загрозу зриву обміну полоненими

Рибін заявив про загрозу зриву обміну полоненими

Скріншот з відео

Однак, за твердженням Рибіна, станом на 16.45 6 вересня, в одному зі слідчих ізоляторів України нібито залишався громадянин РФ, якого не доставили в пункт збору осіб для обміну. Прізвище засудженого адвокат назвати відмовився, але закликав російську сторону звернути на це увагу.

Через деякий час Рибін все ж вирішив розповісти, про кого йде мова.

"Це Руслан Гаджиєв, засуджений на 15 років ув'язнення. Він був у списку, але в пункт обміну його так і не доставили, указу про його помилування також немає. Припускаю, що Україна не хоче його видавати", – висловився адвокат.

Відзначимо, Гаджиєв воював у батальйоні "ЛНР" "Август". Артемівський міський суд засудив його до 15 років колонії суворого режиму.

У коментарі УНІАН Рибін заявив, що обмін може відбутися вже 7 вересня в тому випадку, якщо РФ не турбує доля Гаджиєва.

Примітно, що про помилування, про яке розповів адвокат, в Офісі президента поки мовчать. Немає відповідного указу і на сайті глави держави. При цьому, в переліку оприлюднених документів із невідомих причин відсутній указ під номером 664.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував обмін полоненими між Росією й Україною, заявивши, що процес добігає кінця.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Тег
обмін
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филипп филипыч
филипп филипыч
как нагуглить состав обменных? скока там россиян и по каким статьям преследуются? мне кажется это очень интересная инфа)
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Антошин Денис
Антошин Денис
филипп филипыч, что-то перепутал. Террориста Сенцова меняют на ополченца Цемаха
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филипп филипыч
филипп филипыч
хитрый момент. сенцов режиссёр идёт на обмен цемаха террориста. майдановцы вам не кажется менять режиссёра на террориста это зрада?) если терр на терр вроде норм. как так то?)
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