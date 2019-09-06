"Обмін полоненими під загрозою": адвокат росіян назвав суперечливе ім'я

Президент України Володимир Зеленський помилував 12 осіб, переговори про обмін яких ведуть Київ і Москва, проте процес нібито може зірватися.

Про це заявив адвокат росіян, які перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін у відеозверненні, опублікованому в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У пункті збору осіб, які беруть участь в обміні, присутні практично всі за списком, погодженим раніше. Українська сторона, враховуючи той факт, що в пункт збору доставляються особи, щодо яких є указ президента про помилування, виконала практично всі свої зобов'язання, досягнуті на переговорах", – запевнив він.

Рибін заявив про загрозу зриву обміну полоненими Скріншот з відео

Однак, за твердженням Рибіна, станом на 16.45 6 вересня, в одному зі слідчих ізоляторів України нібито залишався громадянин РФ, якого не доставили в пункт збору осіб для обміну. Прізвище засудженого адвокат назвати відмовився, але закликав російську сторону звернути на це увагу.

Через деякий час Рибін все ж вирішив розповісти, про кого йде мова.

"Це Руслан Гаджиєв, засуджений на 15 років ув'язнення. Він був у списку, але в пункт обміну його так і не доставили, указу про його помилування також немає. Припускаю, що Україна не хоче його видавати", – висловився адвокат.

Відзначимо, Гаджиєв воював у батальйоні "ЛНР" "Август". Артемівський міський суд засудив його до 15 років колонії суворого режиму.

У коментарі УНІАН Рибін заявив, що обмін може відбутися вже 7 вересня в тому випадку, якщо РФ не турбує доля Гаджиєва.

Примітно, що про помилування, про яке розповів адвокат, в Офісі президента поки мовчать. Немає відповідного указу і на сайті глави держави. При цьому, в переліку оприлюднених документів із невідомих причин відсутній указ під номером 664.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував обмін полоненими між Росією й Україною, заявивши, що процес добігає кінця.

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