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8 вересня • оновлено в 11:04
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Обмін полоненими: кого Україна відмовилася видати Росії

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В одному зі слідчих ізоляторів України залишився громадянин РФ Руслан Гаджиєв, якого не доставили в пункт збору осіб для обміну. OBOZREVATEL дізнався, хто він такий.

Як ідеться в тексті Єдиного реєстру судових рішень України, Артемівським міським судом у місті Бахмут Донецької області 22 серпня Гаджиєв був засуджений до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Повідомляється, що він служив танкістом батальйону терористів "ЛНР" "Август". У тексті вироку також вказується, що Гаджиєв визнаний винним в участі у веденні агресивної війни, участі в терористичній організації і теракті, який привів до загибелі людей, а також незаконному поводженні зі зброєю.

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Руслан Гаджиєв

Руслан Гаджиєв

MK.ru

Як повідомляє "LB.ua" росіянин приїхав на Донбас із Ростова-на-Дону в грудні 2014 року. "Він брав участь у бою під час Дебальцевської операції 25 січня 2015 року, в якому, згідно з текстом вироку, загинуло вісім українських військовослужбовців", – ідеться в матеріалі.

Після затримання на допиті в СБУ він зізнався, що в Росії був заарештований за викрадення автомобіля. Після цього замість відбування терміну його попросили "допомогти у військових справах".

У 2017 році Гаджиєв уже був засуджений до 15 років тюремного ув'язнення, однак апеляційний суд направив справу на перегляд.

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Руслан Гаджиєв

Руслан Гаджиєв

novynarnia.com

У 2018 році Гаджиєв писав заяву на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти його на одного з українських політв'язнів. У результаті він таки був включений в список на обмін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський розповів, що перед видачею терориста "ДНР", свідка у справі про катастрофу рейсу МН17 Володимира Цемаху Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Его не обменяли потому как побои ещё не сошли
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
так вот как он выглядит, российский военный))))
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Может забыли про этого "славянина" усраинскохо?)))
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