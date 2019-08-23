Обмін політв'язнями з РФ: у Кремлі дали відповідь

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував питання обміну політв'язнями між РФ і Україною.

"Хочу тільки нагадати заяву Путіна, заяву останніх днів, де він говорив про обережний оптимізм, який також можна констатувати в контексті російсько-українських відносин", — сказав він, передають "РИА Новости".

Так Пєсков відповів на запитання, чи можна говорити про поліпшення відносин між РФ і Україною у зв'язку з новинами про можливість швидкого обміну утримуваними особами.

Зеленський і Путін

"Поки ми констатуємо початок діалогу між двома президентами — між президентом Путіним і президентом Зеленським. І констатуємо, як ми вже говорили, певні контакти, які здійснюють для розвитку цих розмов, розвитку тих розумінь, які були досягнуті під час цих розмов. Як і раніше, мені поки нічого додати до цих слів", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну з Україною найближчим часом.

Обмін може відбутися до кінця серпня — в 28-29 числах. Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33.

За неперевіреними даними, український омбудсмен Людмила Денисова вже перебуває в Росії.

Серед тих, кого можуть повернути Україні — Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хтось із полонених моряків.

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