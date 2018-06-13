Що чекає на українських в'язнів Кремля: експерт розкрив план Путіна

Керівництво Росії прийняло рішення провести обмін українських політв'язнів, щоб у дні футбольного чемпіонату світу показати Заходу свою "цивілізованість". Зараз йдуть таємні торги щодо умов обміну.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц.

"Переговори ведуться навколо того, кого відпустить Україна в свою чергу, і на яких умовах. За зовнішніми ознаками виходить, що політична воля вже прийнята щодо того, щоб звільнити. Будуть шукати можливість, щоб це збіглося в інформаційному полі з тим, щоб путінська Росія могла це продемонструвати як ознаку, що вони залишаються цивілізованою країною", - заявив міжнародник.

Каракуц вважає, що обмін може статися під час чемпіонату світу, коли в Росію приїдуть лідери інших країн: "Це буде хороша можливість Путіну заявити про те, що він зробив такий крок... Як піар-акція, це дуже корисно для РФ".

"Російська влада може зробити піар-хід - зіграти на почуттях як свого населення, так і закордонної публіки, тобто показати перемогу в інформаційній війні, показати, що Росія не така кровопивця", - пояснив він.

При цьому, як зазначив експерт, для Заходу звільнення українських політв'язнів є важливим питанням, але не першорядним.

"Наприклад, Європейський союз свої санкції вводить в залежності від виконання Мінських угод. Обмін заручників - одна зі складових, але йде вже після питань безпеки. Для США ця тема також є важливою, але для них на першому місці - територіальна цілісність України", - заявив Каракуц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов написав листа, в якому заявив, що не буде "просити пощади" у Кремля.

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